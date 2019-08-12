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Региональные перевозки в Толмачево выросли на 21%

Количество практически используемых пассажирами комбинаций трансферных стыковок с пересадкой в Толмачёво в июне увеличилось на 23%.
  • 12/08/2019, 13:12
Региональные перевозки в Толмачево выросли на 21%

В январе – июне по постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2013 года №1242 в рамках государственной программы субсидирования выполнялись рейсы по 18 направлениям: в Горно-Алтайск, Воронеж, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Уфу и Ханты-Мансийск. Полёты по данным направлениям выполняют S7 Airlines, NordStar, Utair, «СиЛА». Количество обслуженных пассажиров на этих рейсах составило 118 922 человек (+569 %), отметили в пресс-службе Толмачево.

Новокузнецк и Воронеж стали новыми регулярными направлениями региональной маршрутной сети новосибирского аэропорта 2019 года, открытыми в рамках постановления №1242.Вне программы субсидирования региональных авиаперевозок в январе – июне 2019 году увеличено количество рейсов на существующих направлениях в Красноярск, Талакан, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Братск.

В целом, за первые 6 месяцев года пассажиропоток аэропорта Толмачёво на региональных авиалиниях составил 526 347 человек, превысив показатели 2018 года на 21%. Количество практически используемых пассажирами комбинаций трансферных стыковок с пересадкой в Толмачёво в июне выросло до 2 275 (+23,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Фото: Андрей Нейман

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