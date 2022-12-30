«Чтобы в 2023 году наши результаты вновь превзошли наши ожидания»

Итоги 2022 года

— Нам есть чем гордиться в 2022 году. Многие предложения Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» были приняты на разных уровнях власти.

Например, программа «Промышленная ипотека» была предложена нашим отделением, рассмотрена на федеральном уровне и утверждена. Сегодня она действует для всех регионов России.

В новосибирском реготделении родился проект «Развитие». Это предложение одного из наших самых активных комитетов — комитета по промышленности, руководителем которого является Евгения Чавкина. Данный проект был презентован на ПМЭФ в 2022 году. Интерес к нему проявили «Ростех», Челябинская область, Приморский край и другие регионы России. Особенно отрадно, что в связи с высокой активностью работы комитета в 2022 году Евгения Чавкина стала заместителем руководителя федерального комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ». Мы очень гордимся успехами комитета и тем, что его руководитель является экспертом федерального уровня.

Кроме того, мы подавали предложения в сфере ИТ по корректировке принципов аккредитации игроков. входящих в реестр ИТ-компаний, и они были восприняты на федеральном уровне.

На региональном уровне были приняты наши предложения для предпринимателей, которые применяют систему налогообложения «доходы – расходы» в рамках УСН. Для них были снижены ставки с 15 до 5%.

В 2022 году применение патентной систем налогообложения возможно для более широкого круга субъектов МСП ― и это также было нашим предложением. В этом году должна была закончиться история применения патентной системы для тех предпринимателей, у которых площадь торгового зала и зала обслуживания до 150 кв. м, но наши предложения были учтены, и в 2023 году они смогут продолжить работать по патентной системе налогообложения.

Мы продолжаем работу по защите владельцев нестационарных торговых объектов. Сейчас заканчиваетсяи важно, чтобы он был продлен — это наша задача на 2023 год. Это важно не только для владельцев киосков, но и для предпринимателей. Особую тревогу вызывается ситуация с киосками прессы. Здесь речь идет о производствах, издательствах, которые могут пострадать в связи с сокращением точек продажи их продукции.

Хочу сказать, что наша работа в 2022 году была оценена по достоинству: 3 года назад наше реготделение занимало 6 место в общем рейтинге региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», в 2021-м — 4 место, а по итогам 2022-го — 3 место. Мы обогнали коллег, лидирующих по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства: Москву, Московскую область, Татарстан. Но мы понимаем, что, помимо радости, это еще и огромная ответственность. Важно не только удержать позиции в следующем году, но и хотелось бы их улучшить.

Самые лучшие

5 место — комитет по страхованию , который возглавляет Марина Синица, директор Новосибирского филиала ООО «Энергогарант».

, который возглавляет Марина Синица, директор Новосибирского филиала ООО «Энергогарант». 4 место — комитет по развитию индустрии красоты , руководитель Анна Зубаровская, директор «ЭкоБутик», и заместители руководителя Александра Лодде, директор ООО «Фабрика красоты и здоровья», и Мария Леухина, салон красоты «Восторг».

, руководитель Анна Зубаровская, директор «ЭкоБутик», и заместители руководителя Александра Лодде, директор ООО «Фабрика красоты и здоровья», и Мария Леухина, салон красоты «Восторг». 3 место разделили два комитета: комитет по партнерству ― Елена Неклюдова, агентство недвижимости «Родня», и комитет по промышленности ― Евгения Чавкина, компания «Сибирская Губерния».

― Елена Неклюдова, агентство недвижимости «Родня», и ― Евгения Чавкина, компания «Сибирская Губерния». 2 место — комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству , Елена Рожанская. В этот комитет входят около 100 предпринимателей, которые активно занимаются благотворительностью, волонтерством и добровольчеством.

, Елена Рожанская. В этот комитет входят около 100 предпринимателей, которые активно занимаются благотворительностью, волонтерством и добровольчеством. 1 место — у Бюро по защите прав предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Наталья Пинигина. По ее словам, если в 2023 году она не займет первых мест, то не расстроится, так как это будет означать, что у предпринимателей стало меньше вопросов и проблем, для решения которых нужно привлекать юристов.

Наша работа связана с формированием правильного образа российского предпринимателя как для молодежи, так и для всех жителей региона. Мы бы хотели всем показать, что предприниматели являются патриотами нашей страны. Он созидатели и производители, люди с большим сердцем, которые всегда готовы поддержать тех, кому необходима помощь. Но, конечно, и у нас есть лучшие. По итогам 2022 года мы выделили топ-5 мест, которые заняли комитеты, показавшие наибольшее количество баллов в KPI.

Отдельно хотелось бы выделить работу двух комитетов, которые прошли перезагрузку в этом году и показывают такие результаты, что, как мне кажется, обязательно должны привести их к лидирующим местам в 2023 году ― это комитеты по инновациям, руководитель Илья Гнатуша, и комитет по маркетингу под руководством Марии Гараниной.

Только все вместе

В этом году «ОПОРА РОССИИ» отметила 20 лет с момента создания. Совместно с нашими партнерами — Минпромторгом, Миннауки и инноваций, Министерством региональной политики, Минэкономразвития, уполномоченным по защите прав предпринимателей Николаем Мамулатом, Управлением ФНС по Новосибирской области и многими другими нашими партнерами — мы провели много массовых мероприятий, в которых приняли участие более 125 тысяч человек. Это серьезный результат, который мы будем улучшать в следующие годы.

Еще раз хочу подчеркнуть, что наш результат — это результат работы большой команды: нашего куратора по Сибирскому федеральному округу Сергея Соколова, председателя реготделения Игоря Салова, сопредседателей и руководителей комитетов, президиума и каждого члена «ОПОРЫ РОССИИ»», кто вложил свое время и силы в проведение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата в Новосибирской области. Мы стараемся таких предпринимателей отмечать. В этом году мы вручили большое количество благодарственных писем членам нашей организации как от «ОПОРЫ РОССИИ», так и от правительства области, мэрии Новосибирска, администраций районов. Все по достоинству оценили наш труд, труд отдельных членов организации. Мы благодарим за сотрудничество органы власти.

Мы приглашаем всех предпринимателей Новосибирской области присоединятся к нам. Только вместе мы сможем добиться максимальных результатов: давайте объединяться, устраивать коллаборации, запускать новые проекты ― и тогда, уверена, мы станем сильнее!

Всем предпринимателям желаю успеха, чтобы в 2023 году наши результаты вновь превзошли наши ожидания!