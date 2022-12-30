«Чтобы в 2023 году наши результаты вновь превзошли наши ожидания»

— Нам есть чем гордиться в 2022 году. Многие предложения Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» были приняты на разных уровнях власти.
Например, программа «Промышленная ипотека» была предложена нашим отделением, рассмотрена на федеральном уровне и утверждена. Сегодня она действует для всех регионов России.
В новосибирском реготделении родился проект «Развитие». Это предложение одного из наших самых активных комитетов — комитета по промышленности, руководителем которого является Евгения Чавкина. Данный проект был презентован на ПМЭФ в 2022 году. Интерес к нему проявили «Ростех», Челябинская область, Приморский край и другие регионы России. Особенно отрадно, что в связи с высокой активностью работы комитета в 2022 году Евгения Чавкина стала заместителем руководителя федерального комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ». Мы очень гордимся успехами комитета и тем, что его руководитель является экспертом федерального уровня.
Кроме того, мы подавали предложения в сфере ИТ по корректировке принципов аккредитации игроков. входящих в реестр ИТ-компаний, и они были восприняты на федеральном уровне.
На региональном уровне были приняты наши предложения для предпринимателей, которые применяют систему налогообложения «доходы – расходы» в рамках УСН. Для них были снижены ставки с 15 до 5%.
В 2022 году применение патентной систем налогообложения возможно для более широкого круга субъектов МСП ― и это также было нашим предложением. В этом году должна была закончиться история применения патентной системы для тех предпринимателей, у которых площадь торгового зала и зала обслуживания до 150 кв. м, но наши предложения были учтены, и в 2023 году они смогут продолжить работать по патентной системе налогообложения.
Хочу сказать, что наша работа в 2022 году была оценена по достоинству: 3 года назад наше реготделение занимало 6 место в общем рейтинге региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ», в 2021-м — 4 место, а по итогам 2022-го — 3 место. Мы обогнали коллег, лидирующих по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства: Москву, Московскую область, Татарстан. Но мы понимаем, что, помимо радости, это еще и огромная ответственность. Важно не только удержать позиции в следующем году, но и хотелось бы их улучшить.
Отдельно хотелось бы выделить работу двух комитетов, которые прошли перезагрузку в этом году и показывают такие результаты, что, как мне кажется, обязательно должны привести их к лидирующим местам в 2023 году ― это комитеты по инновациям, руководитель Илья Гнатуша, и комитет по маркетингу под руководством Марии Гараниной.
В этом году «ОПОРА РОССИИ» отметила 20 лет с момента создания. Совместно с нашими партнерами — Минпромторгом, Миннауки и инноваций, Министерством региональной политики, Минэкономразвития, уполномоченным по защите прав предпринимателей Николаем Мамулатом, Управлением ФНС по Новосибирской области и многими другими нашими партнерами — мы провели много массовых мероприятий, в которых приняли участие более 125 тысяч человек. Это серьезный результат, который мы будем улучшать в следующие годы.
Мы приглашаем всех предпринимателей Новосибирской области присоединятся к нам. Только вместе мы сможем добиться максимальных результатов: давайте объединяться, устраивать коллаборации, запускать новые проекты ― и тогда, уверена, мы станем сильнее!
Всем предпринимателям желаю успеха, чтобы в 2023 году наши результаты вновь превзошли наши ожидания!
Фото предоставлено экспертом
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