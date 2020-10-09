Образовательная программа «Сибирское лидерство 2020» пройдет в Новосибирске

С 21 по 30 октября на базе Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) пройдет образовательная и деловая программа регионального образовательного проекта для талантливой молодежи Новосибирска и Новосибирской области «Сибирское лидерство 2020», сообщили организаторы проекта.

Старт проекта для участников, прошедших отбор, пройдет состоится в Центре содействия и развитию предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес» 21 октября 2020 года в 11:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9.

Проект «Сибирское лидерство – стратегия развития» направлен на объединение на одной площадке молодых предпринимателей, общественных деятелей и ученых, членов студенческих объединений и клубов, органов студенческого самоуправления.

Отбор участников осуществляется на открытой конкурсной основе, по итогам которого 30 лучших молодых людей примут участие в образовательной программе и пройдут насыщенную деловую программу, после чего смогут получить «Удостоверения о повышении квалификации» установленного образца.

В 2020 году финалистов проекта ждет 72-х часовая образовательная программа на тему: «Управление проектами на международном рынке» в рамках которой вы сможете познакомится с темами:

Основы межкультурной коммуникации;

Тренды;

Меры господдержки в разных странах;

Юридические и банковские особенности взаимодействия;

Привлечение инвестиций в проект;

Стратегии выхода на рынок, развитие через сети и через франчайзинг;

Особенности удаленной работы

И многое другое.

В рамках 8-дневной образовательной и деловой программы пройдут мастер-классы и семинары под руководством Федеральных и региональных экспертов. Также молодых людей ждут экскурсии в различные компании и организации, производственные центры г. Новосибирска. По итогам прохождения программы финалисты проекта смогут презентовать свои проекты и получить консультационную поддержку от экспертов проекта в рамках «demo-day», который пройдёт в заключительный день деловой программы. В этом году основной темой является развитие участников проекта является внешнеэкономичекая деятельность.

Приглашенные эксперты познакомят участников с особенностями работы на международных рынках, расскажут, как настроить экспорт в Азию и Европу, выделят ключевые отличия между данными рынками, поделятся лайфхаками, как работать в условиях ограничений, связанных с пандемией. Также спикеры расскажу о доступных мерах поддержки для предпринимателей и как упаковать проект, чтобы он был готов к экспортированию.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами