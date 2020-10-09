У региона нет проблем с выкупом участков под четвертый мост

— В рамках концессии по строительству четвертого моста через Обь из областного бюджета выделяются средства на подготовку территории строительства, переустройство и вынос коммуникаций, а также выкуп земельных участков. Оценкой и выкупом участков у нас занимается ГКУ «Мост». Между концедентом (минтранс области) и концессионером подписан график предоставления земельных участков, который удовлетворяет обе стороны, — заявил на пресс-конференции в «Интерфакс» министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, на сегодняшний день концессионеру — ООО «Сибирская концессионная компания» (входит к ГК «ВИС») — предоставлено 96% необходимой площади.

— Остались небольшие работы по гаражному кооперативу и три домовладения, у которых подготовлены не все документы для изъятия домов. Они сейчас занимаются оформлением этих документов, — отметил министр.

Он подчеркнул, что при строительстве четвертого моста не возникнет ситуации как с Бугринским мостом. Напомним, жители домов частного сектора, попавшие под снос при его строительстве, обращались в суд, объявляли голодовку. Подрядчик моста ОАО «Сибмост» в итоге заявил, что мэрия Новосибирска слишком затянула процедуру выкупа земельных участков, что привело к удорожанию объекта на 2 млрд рублей. Эту сумму компания взыскивала у муниципалитета через суд.

— Мы всегда действуем в рамках закона. У нас нет права договариваться о какой-то цене. Речь идет о госбюджете, где все решения принимаются только на основании документов. Сейчас мы через торги по 44-ФЗ выбираем оценщика, он производит оценку попавших под снос объектов и участков, — комментирует Костылевский. — Если собственник не согласен, он вправе обратиться в суд и оспаривать оценку через него. Мы готовы принимать любое судебное решение. Но практика судов по оспариванию цены при строительстве Бугринского моста показывает, что по результату судебного решения стоимость стала меньше, и собственники это тоже понимают.

В сентябре пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что во время визита в регион заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поставил перед строителями четвертого моста задачу — достроить его к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Проект по строительству и эксплуатации мостового перехода через Обь реализуется на основе подписанного 6 декабря 2017 года концессионного соглашения. Длина моста составит 1,5 км, ширина проезжей части с шестью полосами для движения — 28,5 м. Мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Общая протяженность новой дорожной инфраструктуры, включая левобережную и правобережную транспортные развязки, составит 5,1 км.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области