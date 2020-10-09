Мэр избегает комментариев об уголовных делах подчиненных

Как следует из пресс-конференции главы города, Анатолий Локоть старается воздерживаться от комментариев по поводу ряда уголовных дел, связанных с несколькими его подчиненными — председателем комитета по рекламе и информации Дмитрием Лобыней и начальником управления по жилищным вопросам Денисом Ковалевым.

— Последние годы мы занимались вопросом упорядочивания работы наших рекламных операторов, упорядочивания ситуации, связанной с так называемым «рекламным шумом», — рассказывает мэр. — Мы, во-первых, разработали дизайн-код. Началось уменьшение количества рекламных носителей. Наверное, это не всем нравилось. Мы сделали системные изменения в подчиненности комитета. Он долгое время был в финансовом блоке. Основная задача там — максимально получить доходы. Мы перевели его в подразделение, где важна подчиненность архитектурным требованиям, чтобы облик города превалировал при принятии тех или иных решений.

Так, в случае с Лобыней градоначальник заявил о том, что не располагает информацией по делу, порекомендовав журналистам обратиться в следственные органы. Однако при этом отметил, что возглавляемое Лобыней ведомство после перевода из-под юрисдикции финансового блока в юрисдикцию архитектурно-строительного сделало существенный шаг вперед в части наведения порядка на городском рекламном рынке.

— Должностные лица мэрии, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив средства на банковские счета, — сообщают в следственном управлении. — В результате мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование средств на сумму свыше 202 млн рублей.

Что касается Ковалева, то, напомним, по версии следствия, он и его предшественник в должности Дмитрий Рыбалко подозреваются в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, данные чиновники в качестве заказчика заключили ряд муниципальных контрактов на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства с застройщиками ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» для последующего расселения людей из аварийного фонда.

Глава города также признает, что мэрия выступает, скорее, потерпевшей стороной, нежели виновной.

— В некоторых публикациях, с которыми я знакомился, я заметил просто неправильно расставленные акценты, — говорит мэр. — Почему-то виновниками в том, что образовались дольщики, пытались выставить мэрию. Это искажение действительности, потому что мэрия является точно таким же пострадавшим, как и другие дольщики. Мы намерены дальше добиваться разрешения этой проблемы. Введение этих домов позволит решить проблему многих из тех, кто стоит сегодня в очереди.

Однако прокомментировать действия представителей самой потерпевшей стороны Анатолий Локоть отказался, порекомендовав вместо этого изучить публикацию одного из городских СМИ.

Как следует из интервью Ковалева на указанном ресурсе, иных возможностей приобрести жилье для муниципалитета, следуя закону, у чиновников не было, как не было иных претендентов на участие в контракте.

— На тот период закупочная цена для Новосибирской области была 35,9 тысячи рублей за квадратный метр, она значительно ниже сложившейся рыночной, — сообщает руководитель управления. — Застройщики по такой цене просто отказываются работать. Поэтому и заявились всего две компании. Документы у них полностью соответствовали конкурсной документации. Есть федеральный закон об участии в долевом строительстве, где сказано: после заключения договора, если речь идет об объектах долевого строительства, вносится оплата полностью. Сразу или в сроки, установленные договором. То есть предусмотрена возможность внесения всей суммы по договору единовременно.

Однако нельзя сказать, что мэрия совсем «не при делах». К моменту заключения договоров в открытом доступе имелись сведения о несостоятельности обеих компаний. Такой вывод сделала, изучив эти сведения, предприниматель и общественник Юлия Дрокова, о чем сообщила на своей странице в соцсети.

— Оба юрлица имеют завершенные «в связи с невозможностью установить местонахождение должника» исполнительные производства, — пишет Дрокова. — Обоим мэрия предъявляет иски о взыскании задолженности за аренду земли (ДЖНу — 14 исков в марте 2016 года). С «НСК Девелопментом», помимо мэрии, судятся МУП «Горводоканал», ООО «СибЭКО» и АО РЭС. В 2016 году «НСК Девелопмент» не ведет операционную деятельность, выручка по итогам года нулевая, 25 млн рублей чистого убытка, при этом займов почти на 170 млн рублей (муниципальные договоры с «НСК Девелопмент» заключены, напоминаю, в декабре 2016 года). А руководитель профильного подразделения мэрии, «закопавший» 250 млн, и четыре года спустя ни капли ответственности не осознает.

Стоит отметить, что структуры, возглавляемые и Дмитрием Лобыней, и Денисом Ковалевым, находятся в «епархии» департамента архитектуры и строительства мэрии под руководством заместителя мэра Алексея Кондратьева.

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