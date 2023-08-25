Образовательные учреждения Новосибирска готовы к учебному году

Все действующие образовательные учреждения Новосибирска готовы к началу нового учебного года. В ходе приемки из 471 образовательной организации принято 468. Исключениями стали две школы, на месте которых строятся новые здания, и детский сад, где идёт капитальный ремонт. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил в ходе онлайн-встречи с журналистами.

«Завершаем подготовку к новому учебному году. В школы Новосибирска 1 сентября придут 23 285 первоклассников. Количество детей осталось примерно на уровне прошлого года. Всего в школах будет обучаться 215 864 человека – на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. В детских садах ожидают 84 915 воспитанников, на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году, – отметил мэр Анатолий Локоть. – На данный момент все действующие образовательные учреждения города готовы к началу нового учебного года. Из 471 организации принято 468. Оставшиеся три учреждения не приняты по объективным причинам: для школы № 57 и лицея № 185 сейчас строятся новые здания, а в детском саду № 322 идёт капитальный ремонт».

В течение нескольких лет количество школьников в Новосибирске стабильно увеличивается. За последние четыре года прирост составил около 30 тысяч человек. В соответствии с этой динамикой прогнозируется рост численности учащихся примерно на 9 тысяч человек в год.

По словам главы Новосибирска, в связи с этим продолжается работа по созданию новых школьных мест в системе образования города. За последние четыре года построено и введено в эксплуатацию восемь зданий общеобразовательных школ на 7650 мест.

«C 1 сентября 2023 года будут открыты два новых школьных здания: школа № 220 на ул. Заровного, 1 на 825 мест, а также школа № 54 на ул. Крылова, 18 на 249 мест. До конца года запланировано открыть еще два новых здания: школа № 221 на ул. Забалуева и 185-й лицей на ул. Тургенева. Таким образом, мы получим 2 874 места для школьников», – пояснил мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, новые школьные места появляются в действующих организациях за счет перепрофилирования помещений, освобождения от арендаторов и ремонта. Таким способом к новому учебному году создано 4 127 дополнительных школьных мест. Всего за последние пять лет дополнительно открыто более 10 тысяч мест в действующих организациях за счет ремонта и перепрофилирования зданий.