Опубликовано видео смертельного избиения многодетной матери в Новосибирске

Уже несколько дней в городе обсуждают жестокое убийство на почве ревности. Мужчина прямо на улице набросился на свою жену с кулаками.

В редакции Infopro54 появились эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения, где сибиряк в присутствии собаки беспощадно издевается над беспомощной женщиной. Животное при этом спокойно наблюдает сцены насилия и даже не рвется защищать хозяйку.

После многочисленных ударов по всему телу, голове, ногам и рукам, сибирячка самостоятельно встала и пошла с мужем и псом домой. А уже утром изверг обнаружил ее мертвой. Мужчина испугался и спрятал тело на балкон в квартире. Через несколько дней он вернулся и вывез покойную жену в ближайший парк.

— Смерть потерпевшей наступила от многочисленных ударов по голове и туловищу, — сообщили в региональном СК.

Сегодня, 25 августа, Калининский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

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