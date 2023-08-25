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Опубликовано видео смертельного избиения многодетной матери в Новосибирске

  • 25/08/2023, 18:20
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Опубликовано видео смертельного избиения многодетной матери в Новосибирске
Муж избивал женщину под камерами видеонаблюдения.

Уже несколько дней в городе обсуждают жестокое убийство на почве ревности. Мужчина прямо на улице набросился на свою жену с кулаками.

В редакции Infopro54 появились эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения, где сибиряк в присутствии собаки беспощадно издевается над беспомощной женщиной. Животное при этом спокойно наблюдает сцены насилия и даже не рвется защищать хозяйку.

После многочисленных ударов по всему телу, голове, ногам и рукам, сибирячка самостоятельно встала и пошла с мужем и псом домой. А уже утром изверг обнаружил ее мертвой. Мужчина испугался и спрятал тело на балкон в квартире. Через несколько дней он вернулся и вывез покойную жену  в ближайший парк.

— Смерть потерпевшей наступила от многочисленных ударов по голове и туловищу, — сообщили в региональном СК.

Сегодня, 25 августа, Калининский районный суд арестовал подозреваемого  на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

18+

Фото: скриншот с камер видеонаблюдения

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство жестокость видео с камер


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