Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

15 октября в 12 часов состоится открытие образовательного проекта «Стартап», в рамках которого пройдет семь занятий для новосибирских предпринимателей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Цель проекта – стимулирование предпринимательской активности Новосибирска и увеличение численности предпринимателей, повышение их образовательного уровня и квалификации в вопросах организации и развития собственного бизнеса.
В рамках образовательного проекта пройдет семь занятий:
15 октября с 12 до 14 часов – «Бизнес без стресса»;
18 октября с 12 до 14 часов – «Начальный капитал»;
22 октября с 12 до 14 часов – «Маркетинг»;
29 октября с 10 до 12 часов – «Бизнес-планирование»;
5 ноября с 12 до 14 часов – «Финансовая грамотность»;
12 ноября с 10 до 12 часов – «Формы поддержки МСП»;
19 ноября с 12 до 14 часов – «Презентация бизнес-проектов».
Регистрация на открытие образовательного проекта и первое занятие.
Занятия пройдут по адресу: Красный проспект, 50, каб. 230.
Фото: pixabay.com, автор- rawpixel
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