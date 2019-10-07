Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

15 октября в 12 часов состоится открытие образовательного проекта «Стартап», в рамках которого пройдет семь занятий для новосибирских предпринимателей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Цель проекта – стимулирование предпринимательской активности Новосибирска и увеличение численности предпринимателей, повышение их образовательного уровня и квалификации в вопросах организации и развития собственного бизнеса.

В рамках образовательного проекта пройдет семь занятий:

15 октября с 12 до 14 часов – «Бизнес без стресса»;

18 октября с 12 до 14 часов – «Начальный капитал»;

22 октября с 12 до 14 часов – «Маркетинг»;

29 октября с 10 до 12 часов – «Бизнес-планирование»;

5 ноября с 12 до 14 часов – «Финансовая грамотность»;

12 ноября с 10 до 12 часов – «Формы поддержки МСП»;

19 ноября с 12 до 14 часов – «Презентация бизнес-проектов».

Регистрация на открытие образовательного проекта и первое занятие.

Занятия пройдут по адресу: Красный проспект, 50, каб. 230.

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