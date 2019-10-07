Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

Выяснилось, что мужчины вызывают бытовых мастеров чаще и платят им больше, чем женщины.
  • 07/10/2019, 16:48
Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

ООО СК «Сбербанк страхование» совместно с городской службой Uber-сервисов Gorserv проанализировали данные о вызовах специалистов по ремонту на дом и узнали, какие бытовые услуги наиболее востребованы среди клиентов страховых компаний, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в Новосибирске ТОП-5 самых популярных сервисов возглавляют сантехнические работы. На втором месте располагается ремонт электрики. На третьем — мелкий бытовой ремонт. Замыкают пятерку самых востребованных сервисов компьютерная помощь и установка дверей.

При этом, средний чек на оформление бытовых услуг в Новосибирске и таких городах-миллионниках, как Нижний Новгород и Екатеринбург, составляет 1 474 руб.  В городах с населением до 500 тыс. (Иваново, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Пенза) клиенты готовы платить за услуги примерно 980 рублей.

Эксперты подчеркивают, что мужчины делают заказы на 20% чаще, чем женщины. Средний чек среди мужчин также выше — разница составляет 30%.

— Уберизация коммунальных сервисов — это новый уровень удобства для потребителей. Житель дома заказывает услугу по телефону и в течение 15 минут жителю перезванивает диспетчер Gorserv, который помогает выбрать удобное время прихода мастера. После этого система на основе исходных данных подбирает подходящего по всем критериям мастера. Многие россияне опасаются ухудшить последствия коммунальных происшествий, если сами начнут чинить сломанную бытовую технику или водопроводный кран. Например, арендаторы квартир часто пользуются услугами мастера, потому что боятся, что при поломке сантехники или при подключении стиральной машины зальют соседей — а это существенная трата, — отметила Валерия Юрова, руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование».

По ее словам, среди клиентов также пользуются популярностью установка бытовой техники (посудомоечных машин, электрических плит и духовых шкафов, холодильника), сборка мебели, отделка стен и потолков, подключение кондиционеров.

По статистике СК «Сбербанк страхование», пожары в домах и квартирах чаще всего возникают из-за неисправной электропроводки, обогревательных и бытовых приборов, а заливы — по причине самостоятельно установленных сантехнических устройств, посудомоечных и стиральных машин.

Фото: pixabay.com, автор- fran1

Популярное с сайта

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

07/10/2019, 15:53
Теперь уже экс-начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики утверждена в новой должности.
«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

07/10/2019, 15:13
В перспективе она поможет фермерам оперативно получать банковские кредиты, субсидии и оформлять страховки.
Строители вышли в лидеры по зарплате

Строители вышли в лидеры по зарплате

07/10/2019, 14:19
На втором месте — транспорт и логистика.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

07/10/2019, 17:22

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

07/10/2019, 16:28

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

07/10/2019, 15:53

«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

07/10/2019, 15:13

Строители вышли в лидеры по зарплате

07/10/2019, 14:19

Интернет – маркетинг – наше всё!

07/10/2019, 13:39

Состоялся форум «Главные женщины Сибири»

07/10/2019, 12:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска