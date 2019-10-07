Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

ООО СК «Сбербанк страхование» совместно с городской службой Uber-сервисов Gorserv проанализировали данные о вызовах специалистов по ремонту на дом и узнали, какие бытовые услуги наиболее востребованы среди клиентов страховых компаний, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в Новосибирске ТОП-5 самых популярных сервисов возглавляют сантехнические работы. На втором месте располагается ремонт электрики. На третьем — мелкий бытовой ремонт. Замыкают пятерку самых востребованных сервисов компьютерная помощь и установка дверей.

При этом, средний чек на оформление бытовых услуг в Новосибирске и таких городах-миллионниках, как Нижний Новгород и Екатеринбург, составляет 1 474 руб. В городах с населением до 500 тыс. (Иваново, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Пенза) клиенты готовы платить за услуги примерно 980 рублей.

Эксперты подчеркивают, что мужчины делают заказы на 20% чаще, чем женщины. Средний чек среди мужчин также выше — разница составляет 30%.

— Уберизация коммунальных сервисов — это новый уровень удобства для потребителей. Житель дома заказывает услугу по телефону и в течение 15 минут жителю перезванивает диспетчер Gorserv, который помогает выбрать удобное время прихода мастера. После этого система на основе исходных данных подбирает подходящего по всем критериям мастера. Многие россияне опасаются ухудшить последствия коммунальных происшествий, если сами начнут чинить сломанную бытовую технику или водопроводный кран. Например, арендаторы квартир часто пользуются услугами мастера, потому что боятся, что при поломке сантехники или при подключении стиральной машины зальют соседей — а это существенная трата, — отметила Валерия Юрова, руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование».

По ее словам, среди клиентов также пользуются популярностью установка бытовой техники (посудомоечных машин, электрических плит и духовых шкафов, холодильника), сборка мебели, отделка стен и потолков, подключение кондиционеров.

По статистике СК «Сбербанк страхование», пожары в домах и квартирах чаще всего возникают из-за неисправной электропроводки, обогревательных и бытовых приборов, а заливы — по причине самостоятельно установленных сантехнических устройств, посудомоечных и стиральных машин.

Фото: pixabay.com, автор- fran1