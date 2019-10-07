Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ размещает новый выпуск инвестиционных облигаций

  • 07/10/2019, 16:08
Банк ВТБ начал сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-45 «Накопительный коридор нефть+золото» со сроком обращения 1 год.

Потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых. Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото находятся в диапазоне, ВТБопределенном при размещении продукта.

Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти +/- 9 долларов, цена золота +/- 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет $60, цена золота — $1 500, то диапазон будет определен по нефти — в $51-69, по золоту – в $1 365-1635. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигации будет начисляться доход. Выплаты по нему будут происходить два раза в год — 21 апреля 2020 года и 20 октября 2020 года. При этом потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше. Заявки на приобретение бумаг принимаются до 18 октября 2019 г. включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ (ПАО) размещает в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро-доллар США, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ.

«Мы видим спрос клиентов на инвестиционные облигации. Потенциальная доходность по ним может быть выше, чем по депозитам. Риски потери средств при этом практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания

Популярное с сайта

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

07/10/2019, 16:28
В рамках проекта для предпринимателей пройдет семь занятий.
У мэра Новосибирска стало семь заместителей

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

07/10/2019, 15:53
Теперь уже экс-начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики утверждена в новой должности.
«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

07/10/2019, 15:13
В перспективе она поможет фермерам оперативно получать банковские кредиты, субсидии и оформлять страховки.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

07/10/2019, 17:22

Страховщики назвали ТОП-5 самых востребованных бытовых услуг среди клиентов

07/10/2019, 16:48

Образовательный проект «Стартап» стартует в Новосибирске

07/10/2019, 16:28

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

07/10/2019, 15:53

«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

07/10/2019, 15:13

Строители вышли в лидеры по зарплате

07/10/2019, 14:19

Интернет – маркетинг – наше всё!

07/10/2019, 13:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска