В 2019 году в Новосибирской области денежные переводы по банковским картам выросли на 40%

В 2019 году жители Новосибирской области 108 млн раз перевели деньги между счетами с помощью банковских карт, сообщили в пресс-службе Сибирскго ГУ Банка России. Общая сумма таких транзакций составила 605 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом количество переводов выросло на 41%, а их объем увеличился на треть. На долю переводов приходится больше половины всего объема безналичных транзакций по картам.

— Жители региона с каждым годом активнее переводят деньги с помощью банковских карт. Если в 2018 году в среднем каждый житель области перевел деньги по картам 27 раз, то в 2019 – уже 39 раз. В этом смысле самоизоляция еще больше усилит эту тенденцию и спрос на безналичные транзакции, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

Он также отметил, что на рынке денежных переводов кроме традиционных переводов по номеру карты есть еще один способ удобно, безопасно и выгодно переводить деньги друг другу. Это переводы по номеру телефона в Системе быстрых платежей. С 1 мая в качестве одной из мер поддержки граждан Банк России ограничил банковские комиссии в этой системе. Для самых востребованных операций – переводов между физическими лицами на сумму до 100 тысяч рублей в месяц установлены нулевые тарифы. Если сумма переводов через Систему быстрых платежей будет больше 100 тысяч рублей, то комиссия по ним будет не более 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2020 года доступ к Системе быстрых платежей имеют клиенты 55 банков-участников. До 1 октября к Системе быстрых платежей должны подключиться большинство российских банков. Заявки на подключение уже подали более 160 кредитных организаций.

На 1 марта этого года россияне через СБП провели почти 10 млн операций на сумму свыше 85 млрд рублей. Средний перевод составил 8,6 тысяч рублей.

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