Общественников пригласили на замеры выбросов на ТЭЦ Новосибирска

Директор регионального филиала СГК Андрей Колмаков пригласил всех заинтересованных представителей общественности принять участие в очередных замерах выбросов на теплоэлектростанциях Новосибирска, сообщили в пресс-службе СГК. Отмечается, что по результатам аналогичных исследований в прошлом году все показатели содержания вредных веществ были значительно ниже нормы.

Андрей Колмаков также рассказал об экологической программе этого года. Ее стоимость составит порядка 433 млн рублей. Основные направления — обеспечение эффективной защиты от выбросов и организация закрытого оборота промышленных вод и стоков на станциях.

На всех пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области компания запланировала ремонт систем очистки дымовых газов и дымовых труб общей стоимостью 200 млн рублей. Ремонт пройдут золоулавливающие установки — это скрубберы, эмульгаторы, электрофильтры. Такая работа проводится ежегодно. Также специалисты проведут ремонт двух дымовых труб на ТЭЦ-4 и трубы на Барабинской ТЭЦ.

В строительство новых систем гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — перевод системы на оборотную схему водоснабжения — СГК вложит по инвестпрограмме 2021 года 164,4 млн рублей. Задача — исключить сброс осветленной воды с золоотвалов в протоку реки Оби, возвращать ее в производственный цикл станций. Кроме того, забор воды из Оби уменьшится примерно на 10–12 млн куб. метров в год для каждой ТЭЦ. В 2020 году инженеры выполнили проектирование новых систем, окончательно завершат проект к 2023 году.

В организацию возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4 СГК инвестирует 49 млн рублей. Проектирование и строительно-монтажные работы компания планирует выполнить до конца 2021 года. Это позволит исключить сброс ливневых и незначительной части производственных стоков в городской коллектор.

Еще 20 млн рублей запланированы на использование золошлаковых материалов. На разработку проектов по модернизации систем отбора и отгрузки золы уноса по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 компания направит 10,8 млн рублей. Получатели золы — производители строительных материалов. Еще 9,2 млн рублей предусмотрено на разработку проекта по рекультивации земельного участка в Новосибирске — с использованием золошлаков.

Андрей Колмаков отметил, что нужны опережающие инвестиции на замену теплосетей и модернизацию очистного оборудования. В частности, в проекте 10-летнего концессионного соглашения, который СГК представила на рассмотрение в мэрию Новосибирска, предусмотрены инвестиции в теплосетевое хозяйство в общем объеме 5,5 млрд рублей.