В 2020 году на удаленке россияне осваивали новые профессии

Каждый 15-й россиянин освоил новую профессию на удаленке. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами аналитического центра АО «АльфаСтрахование». Отмечается, что большинство опрошенных призналось, что в 2020 году задумывалось над освоением новой профессии на удаленке. 14% респондентов за это время уже освоили новую профессию, 8% находятся в процессе обучения, а 38% опрошенных присматриваются к новым сферам и готовы осваивать новые навыки.

— Для 48% респондентов главной причиной обучения стало желание увеличить свой доход, 24% опрошенных отметили, что перестали получать удовольствие от прежней работы и хотят поменять сферу деятельности. Остальные опрошенные среди причин называли появившееся на удаленке свободное время, получение удовольствия от новых знаний и стремление быть в тренде и не отставать от обучающихся на курсах друзей. Снижение доходов стало важной, хотя и не единственной причиной для переобучения. С сокращением зарплаты или потерей работы столкнулись 31% респондентов, — отмечают эксперты.

Среди наиболее популярных направлений онлайн-профессий опрошенные называют продвижение в интернете и социальных сетях (38%), коучинг, консультирование и преподавание (22%) и дизайн (11%). В список наиболее востребованных профессий также вошли копирайтеры, программисты, видеомонтажеры, контент-менеджеры и переводчики.

При этом, 42% опрошенных не готовы тратить деньги на освоение новых навыков и предпочитают учиться самостоятельно. 37% готовы вкладывать до тысячи рублей в месяц на переобучение, 15% – от тысячи до 5 тыс. руб. в месяц, 4% – от 10 до 20 тыс. руб. в месяц и только 2% респондентов готовы потратить больше 20 тыс. руб. в месяц.

— Обучению большинство респондентов (43%) готово уделять от 2 до 3 часов в неделю, 22% могут посвятить обучению от 3 до 5 часов в неделю. 18% опрошенных собираются заниматься по часу каждый день и чаще, а 17% не готовы тратить время на обучение и сразу хотят приступить к новой работе, — уточнили аналитики.

56% опрошенных занимаются новой профессией в качестве хобби и не готовы уходить со своего основного места работы, 44% респондентов видят в этом возможность поменять свою сферу деятельности и превратить новую работу в основную.

За 2020 году 30% респондентов смогли добиться, чтобы новая профессия приносила половину и больше от общего дохода, 35% признались, что новая профессия приносит существенную сумму, которая пока меньше половины от общего дохода. У 31% респондентов прибыль от новой профессии покрывает только незначительные карманные расходы, а 4% пока никак не зарабатывают на новом деле.

— В 2020 г. привычная жизнь сильно изменилась: кто-то столкнулся с увольнениями или с сокращением доходов и стал задумываться о дополнительном заработке, у других доходы не изменились, но с переводом на удаленку появилось больше свободного времени и возможностей для новых занятий. Все эти факторы способствовали тому, что россияне стали больше присматриваться к новым онлайн-профессиям и переобучению. Иметь в своем багаже несколько разных или дополняющих друг друга навыков и не зацикливаться на одной работе стало типичным явлением нашего времени – люди понимают, что для сохранения или повышения своего привычного уровня жизни необходимо меняться, перестраиваться, учиться, и одной профессии на всю жизнь уже не достаточно, — говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.