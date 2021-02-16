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Локдаун — не повод уходить. Шесть рецептов выживания в режиме ограничений

  • 16/02/2021, 09:00
Автор: Ольга Еренкова
Локдаун — не повод уходить. Шесть рецептов выживания в режиме ограничений
Оригинальные идеи, объединение усилий, надежная команда, снижение издержек — работающие рецепты для выживания бизнеса в кризис.

Вызовы, с которыми столкнулся бизнес в 2020 году, для многих предпринимателей были абсолютно неожиданными. Масштабные и длительные ограничения работы, многочисленные меры безопасности, локдаун, для некоторых отраслей полностью «перекрывший кислород», привели многих предпринимателей к решению закрыть бизнес. Однако немало бизнесменов смогли найти способы, которые позволили им сохранить предприятия, минимизировать потери и даже создать новые продукты. Своими рецептами выживания они поделились на Антифоруме «ВЫЖИВШИЕ» в центре «Харизма».

Как не утонуть, если все идет не по плану

Генеральный директор и основатель компании ООО «Аквабайт» Максим Трофимов уверен, что рецепт спасения бизнеса очень прост. Чтобы выкарабкаться из любых передряг, нужна сильная и сплоченная команда, четкий и понятный план антикризисных действий и хороший заряд энергии у руководителя — длоя осуществления этого плана. И, конечно же, чтобы преодолевать кризисы, нужны деньги и «чуть-чуть мелочей»: прозрачность, трансформация, экосистема, технологии и так далее, и так далее. Но все пункты тщательно разработанного антикризисного плана могут не сработать, если у бизнесмена нет опыта преодоления предыдущих кризисов.

— Всем предпринимателям понятно, как выживать, как строить свою компанию, но почему 30% рестораторов в России «умерли» за год пандемийных ограничений. Это произошло потому, что каждый предприниматель понимает и знает, как вести свои дела, знает и понимает, как преодолевать кризисы, но на практике не умеет этого делать. Между знаниями и навыками выживания — гигантская пропасть. Моя компания выжила, потому что я учился выживать 30 долгих предпринимательских лет. И в этом весь секрет того, почему я остался на рынке, — говорит Максим Трофимов. — Когда я анализировал причины, по которым компании выживают или умирают, у меня получилось всего 3 фактора. Выживают те, которым повезло, выживают те, у кого очень много денег, выживают те, у кого есть некий наставник, ментор, который может объяснить, что именно в этом кризисе является проблемой, а что нет.

Чтобы остаться на плаву в 2020 году, компания решила продолжать развитие, несмотря на то, что у ее основных клиентов — рестораторов — бизнес был «поставлен на паузу». Компания запустила проект, в рамках которого рестораторы могли обменяться работающими кейсами по решению разных проблем. Направление, руководитель и сотрудники которого не согласились с планом выживания, было ликвидировано. Своевременный отказ от реализации некоторых зарубежных проектов сохранил «Аквабайту» финансы, а образовательные инициативы, переведенные в онлайн, — признательность клиентов.

— На первую онлайн-конференцию «Море технологий для вашего ресторана» мы собрали 720 человек. Мы были первой компанией, которая сделала это онлайн, и мы навсегда запали в сердца нашим клиентам, — не без гордости пояснил Максим Трофимов.

Все перечисленные шаги (а также диверсификация бизнеса, аккумулирование средств на счетах, отсутствие долгов на момент кризиса) дали неплохой результат. Общее падение за год составило всего 15%, хотя в отдельные месяцы бизнес падал до 80%.

— Не фантастика, но чистую прибыль по итогам 2020 года такой результат нам все-таки позволил заработать. Кроме того, мы смогли воспользоваться и мерами поддержки, которые нам тоже частично помогли. Я вообще считаю, что тот, кто боится кризисов, не должен заниматься бизнесом. Если уж занялся, то падай, вставай и снова иди вперед, — завершил свой спич предприниматель.

Как инфраструктура и здравый смысл помогли спасти творчество

Продюсер группы компаний «Гамма» Анастасия Журавлева, прежде, чем делиться антикризисным опытом, объяснила, что такое арт-менеджмент.

— Арт-менеджмент — это работа посредника между потребителями и теми, кто создает творческий продукт. Причем для того, чтобы его продавать, например за билеты, его нужно перед этим сформировать. В нашей компании 3 направления, мы их развиваем параллельно — и в кризис встал вопрос: как сохранить всех творческих людей в хорошей форме, — объяснила госпожа Журавлева.

Кроме того, ключевой задачей было сохранение зрителей. Частная продюсерская компания — не академический государственный театр, поэтому на помощь бюджета рассчитывать не приходилось, только на собственные силы и поддержку партнеров.

В итоге решение было найдено — запуск канала «Балкон-ТВ». Сначала реализовать проект помогли партнеры, потом зрители, которые присылали донаты. Изначально проект с донатами был организован для помощи ребенку с онкологией, дальше появились другие благотворительные акции, а потом люди стали помогать деньгами непосредственно каналу, даже когда их не просили об этом.

— «Балкон-ТВ» работал в дневном и вечернем эфире. Мы начали с 6 тысяч просмотров, которые потом увеличились до 10-15 тысяч. Мы расширили географию охвата, и это дало результат: сегодня мы получили приглашение для участия в проекте, который будет проходить в Сочи. Каждый день мы показывали программы, играли спектакли, создавали новые, использовали время локдауна, чтобы создать задел на будущее. С 28 марта по 15 мая мы сыграли 3 премьеры — а это уровень большого академического театра. Всего в этом проекте были поддержаны 68 артистов из Москвы, Екатеринбурга, Томска, Омска, Барнаула и Новосибирска, — перечисляет Анастасия Журавлева.

Она также отметила, что работа в проекте позволила всем артистам сохранить форму, лояльность зрителей, которые теперь плавно возвращаются в залы на очные спектакли. Задачу сделать из «Балкон ТВ» мощный экономически окупаемый проект компания не ставила. Более того — со всеми участниками заранее обговорили вопросы выплаты гонораров, премий и других преференции.

— Мы предложили жить по средствам. В итоге гонорары, которые обычно наши артисты получали за 3 недели, мы сумели растянуть на 3 месяца, отказались от премий, это позволило выполнить все обязательства по регулярным выплатам, — поделилась финансовой подоплекой жизни в пандемию владелица ГК «Гамма».

Как открыть ресторан за месяц до кризиса и вырасти

Коронавирусные ограничения привели к закрытию многих ресторанных проектов, в том числе и давно работающих на рынке. Однако основатель ресторана «Коробок» Руслан Коробов сумел не только открыться в кризис, но и сделать свой проект успешным.

Идею создать ресторан в тихом центре Новосибирска Руслан вынашивал давно, но подходящее помещение на Чаплыгина освободилось только в 2019 году. По словам самого Коробова, не каждый ресторатор готов работать в локации с небольшим трафиком, но он решился. Место позволяло создать не только атмосферные залы внутри, но и уютные летние локации на свежем воздухе. Тихо, чисто, мало шума, автомобилей, пыли. В 2019 году ресторатор занимался ремонтом помещений, благоустройством и облагораживанием двора. Открываться изначально планировали поэтапно. Зал поменьше решено было открыть в январе 2020 года, второй — побольше — во второй половине марта. Ситуацию с пандемией, разумеется, никто в тот момент предвидеть не мог.

— Информацию о ресторане мы начали размещать в Инстаграме, и достаточно быстро зал (53 кв. м) заполнили гости. Какое-то время без предварительной брони туда было не попасть. Второй зал хотели открыть в 20 числа марта — с приглашением известных персон, завозили мебель, но к этому времени уже было понятно, что что-то назревает, — объяснил ресторатор.

Стало ясно, что новый зал открывать не нужно, но Руслан был уверен — кормить людей все равно надо, только за рамками ресторана. Первое решение: вся команда ушла на самоизоляцию, а владелец в одиночку готовил и выдавал заказы на вынос. Быстро удалось запустить приложение для онлайн-заказов. Создали меню, блюда из которого можно съесть на ходу, в офисе, в машине, дома. Далее, недели через полторы, когда стало понятно, что «новая реальность» — это надолго, было решено вывести на работу часть коллектива с соблюдением всех мер безопасности. Дальше в процесс стали включаться остальные сотрудники, а ранняя весна поспособствовала тому, что клиенты могли перекусить в благоустроенном дворе на лавочках.

— В итоге часть позиций из меню на вынос прижились и по-прежнему есть в нашем основном меню. Мы сумели в кризис создать хорошую команду поваров, предложив им хорошую зарплату. Это тоже помогло нам выживать. Наши клиенты сохранили лояльность. Мы вообще выжили благодаря тому, что они у нас были. При этом я противник всякой рекламы. У нас были только Инстаграм, сайт, приложение и сарафанное радио, — подытожил Руслан Коробов.

Как выжить в кризис с помощью конкурентов

Фитнес индустрия также оказалась в числе наиболее пострадавших из-за локальных локдаунов отраслей. Но вице-президент ассоциации операторов в области физической культуры и спорта Новосибирской области, управляющая фитнес-клубом «X-Fit Плаза» Ольга Колмакова, отметила, что общие проблемы позволили участникам рынка от жесткой конкуренции перейти к сотрудничеству и таким образом приблизить фитнеса в регионе к открытию.

— Для поддержания здоровья и сохранения иммунитета, тем более в пандемию, необходимо заниматься спортом. Однако по рекомендации ВОЗ мы были причислены к организациям с повышенным риском заражения. Не магазины, не общественный транспорт — фитнес был назван источником заразы. В итоге мы оказались вне закона. А это 400 клубов и 10 тысяч сотрудников, работающих в отрасли в одном только Новосибирске. По иронии судьбы нас закрыли последними, но и открылись мы тоже одними из последних, — вспоминает Ольга Колмакова.

Отсрочка закрытия фитнеса в Новосибирске позволила клубу вовремя разработать схемы работы на удаленке. Менеджеров отправили работать дистанционно из дома, кафе перевели в режим доставки, помещения опечатали и перевели в режим экономии коммунальных ресурсов, тренеров обучили работать в онлайне — создали канал наYouTube, запустили персональные тренировки. Также сразу была организована аренда оборудования.

— Наша история не про монетизацию — мы понимали, что ничего на этом не заработаем. Это была история про то, как сохранить клиентов, чтобы они не чувствовали себя потерянными, и наших тренеров, чтобы они понимали, что мы работаем. Почему это было важно? Вовлеченность в фитнес в городе — 3-4% населения, а клубов около 400. И конкуренция идет не только за клиентов, но и за персонал. Тренеров постоянно переманивают, — заметила Ольга Колмакова.

Время шло, страны и города открывали залы, в Новосибирске ничего не происходило. В итоге инициативная группа начала потихоньку вести переговоры друг с другом о необходимости коллективного обращения к власти. Начали разрабатывать правила и нормы работы с учетом всех требований Роспотребнадзора. Затем оформили и отправили документы и коллективное письмо во все ветви власти. После встречи в правительстве региона пришли к выводу, что нужно создавать общественное объединение, которое будет продвигать интересы фитнеса как отрасли. Ассоциация взяла на себя и ответственность за соблюдение ограничений всеми ее участниками. Из локдауна фитнес в Новосибирской области вышел 19 августа. Однако созданную в апреле Ассоциацию зарегистрировать по всем правилам получилось только в октябре 2020 года.

— Что мы получили? 146 дней приостановки деятельности, 146 дней бизнес-карантина, 146 дней простоя сотрудников, которые не работали на нас. Объясню, в оффлайн вернулись не все, кто-то, научившись работать в онлайне, покинул компанию и перешел в категорию фитнес-блогеров. Тем не менее клубы выстояли и сейчас готовы расти. Но при этом сам фитнес-продукт изменился. Теперь онлайн стал одним из важных направлений развития отрасли. Клиентам стало удобно работать в онлайне в отпуске, в командировке. И мы даем им эту возможность: онлайн-тренировки, онлайн-консультации, онлайн-марафоны. Наша задача: сделать онлайн-продукт максимально профессиональным. Большие компании могут дать лучший онлайн-продукт, чем тренеры-самоучки, — уверена глава клуба «X-Fit Плаза».

Падение выручки в 5 раз как стимул изменить принципы управления

Управляющий отеля «Миротель» Михаил Швецов в кризис попал, что называется, «с корабля на бал». Он занял должность управляющего отелем в январе 2020 года, а дальнейшие события заставили его на ходу перестраивать всю работу бизнеса, чтобы сохранить предприятие на плаву.

— Гостиничный бизнес — это бизнес, требующий солидных инвестиций, которые при этом долго окупаются, до 10 лет. Чем больше загрузка отеля, тем выше выручка и прибыль. Но если загрузка опускается ниже точки безубыточности, например 50%, то бизнес генерирует убытки. И если это не единственный случайный месяц в году с такой выручкой, то бизнес можно закрывать. Кроме того, в гостиничном бизнесе выручка поступает с лагом в 3-6 месяцев от сделанных вложений. А в период пандемии она падала с космической скоростью — до 15%, — поясняет Михаил.

Понимание серьезности происходящего наступило в первых числах марта, когда крупные компании начали отменять заявки по бронированию — пришло понимание, что денег не будет очень долго. Компания-оператор стала аккумулировать средства на счетах для выплаты зарплаты и обязательных платежей. Именно так советовали делать коллеги по гостиничному бизнесу в других странах, где тоже не все верили, что локдаун случится. Сотрудникам зарплату за март выплатили полностью, коммуналку оплатили, на счетах остались меньше 100 тысяч рублей.

Дальше, по словам Михаила, команда обратились ко всем поставщикам и партнерам с предложением в текущих условиях дать отелю скидки на их продукцию в размере получаемой рентабельности и пообещала рассчитаться к 1 августа. Не все партнеры согласились на эти условия, поэтому с ними отель перестал работать, но нашел других. К слову, все взятые на себя обязательства в итоге удалось выполнить.

Еще один вызов локдауна: для сотрудников, уходящих на удаленку, надо было создать условия работы. Отель на удаленке — нонсенс, но условия создали, ноутбуками и столами для работы, у кого не было, обеспечили.

Также важно было выстроить работу персонала так, чтобы не лишиться все сотрудников подразделения в случае, если кто-то заболеет. Ввели работу бригадами, когда одна бригада необходимого персонала из всех подразделений работает 7 дней, потом проводится полная дезинфекция — и заступает другая, тоже на 7 дней. Схема оказалась эффективной. Первый заболевший сотрудник в отеле появился только в июле.

Для поиска потенциальных клиентов задействовали все возможные инструменты, включая и рекламные компании, которые еще на этапе тестирования были признаны неудачными. Это расширило каналы продвижения отеля и выявило новые группы клиентов. Активно работали с блогосферой — и предложение бесплатно рассказать своей аудитории об отдыхе в Новосибирске нашло отклик. Отель получил 112 бронирований. Сотрудникам также предложили рассказать у себя на страницах в соцсетях об отдыхе в отеле — плюс 22 бронирования.

— Таким образом мы проверили лояльность и получили в апреле четверть загрузки номеров. Без этих усилий было бы около 5%. Убытки — миллион, — поясняет отельер.

Отделу продажи в пандемию поменяли задачу — с «продавать» на «активно общаться и информировать клиентов о том, что меняется в городе, какие сферы открываются». Работу склада и все поставки от контрагентов оптимизировали. И самое главное — отель пересмотрел полностью систему KPI для сотрудников, потому что продавать в пандемию — это совсем не то, что в высокий сезон, а значит, мотивировать персонал нужно иначе. Пришлось отелю пересмотреть и финансовые планы в сторону большего соответствия текущей ситуации, что позволило их не только выполнить, но и дать позитивный настрой команде.

В качестве оригинального маркетингового хода отель запустил проект MIROTRIP — пресс-тур для лидеров мнений из Омска, Томска, Барнаула и Кемерова. До Новосибирска блогеры добираются самостоятельно, а здесь проживание, питание и программу организует отель и его партнеры. В выигрыше оказываются все. Как инструмент привлечения аудитории задумка сработала очень хорошо и привлекла клиентов на туры выходного дня, когда люди приезжали в столицу Сибири просто для того, чтобы сходить в ресторан, когда они были закрыты в их городах. По словам Михаила, из четырех событий подобного плана не сработало только одно: оно пришлось на очередное ужесточение противоковидных мер — осень 2020 года.

Как «упаковать» бизнес в коробку

По некоторым оценкам, отрасль организации событий — event-мероприятий — понесла за пандемию наибольшие потери. Исследовательское агентство ВНИЦ R&C дает такие данные: у 46% event-компаний убытки превысили 70% оборота, 29% компаний сократили 4 сотрудников из 5, 9% event-агентств сократили штат на 70%. И онлайн для компаний, делающих массовые мероприятия, вовсе не выглядит панацеей. Но основатель компании Food Art Catering Олеся Мухаметова сумела перенести кейтеринг в онлайн.

До пандемии компания Олеси умела готовить вкусную еду и красиво размещать ее на столах. С этого начинался бизнес. В 2019 году появился оригинальный проект — иммерсивный рор-up, в рамках которого удалось совместить интересную кухню, интересную подачу блюд с не менее интересной развлекательной программой. Компания росла, получала известность, выигрывала тендеры, включала в число своих клиентов крупных корпоративных заказчиков. Когда пришел коронавирус, команда приняла решение бизнес закрыть, потому что опыта работы с доставкой не было. 2 месяца Олеся посвятила решению разнообразных вопросов, касающихся обслуживания займов и аренды помещений, отношений с сотрудниками.

Решение посмотреть, что происходит у смежников, позволило от коробки с едой на уровне идеи перейти к воплощению проекта в жизнь. Еvent-сообщество уже искало инструменты и решения для переноса событий в онлайн. Идея создать коробку, положить в нее еду и доставить всем участникам такого события показалась рабочей.

— Мы разработали дизайн, единое меню, концепцию. Сначала сделали все для наших партнеров из 12 городов, которые во время совещания получили одинаковые боксы. Сразу появились первые клиенты и первые проблемы. Сложно убедить партнера сделать заказ всего на одну коробку, если в его городе всего один участник мероприятия. Но первое совещание с нашими боксами для 62 участников мы сделали почти сразу, — сообщила Олеся Мухаметова.

Проект расширялся, начал самостоятельно проводить мероприятия, мастер-классы с поварами, в том числе и зарубежными. Для многих небольших компаний сотрудничество с проектом стало палочкой-выручалочкой в период, когда не было работы и заказов, кто-то вырос профессионально.

Но инициатором хотелось идти дальше. В итоге родился федеральный проект СATERING BOX, который Food Art Catering делает совместно с Санкт-Петербургским государственным цирком Чинизелли и Музеем циркового искусства.

— Мы упаковали нашу идею иммерсивных обедов и ужинов в онлайн-формат. Участвовать в этом мероприятии единовременно могут до 400 человек. Каждый гость получает бокс, куда входят не только закуски, но и ароматы, созданные нашим партнером из Санкт-Петербурга, атмосфера цирка, виртуальная экскурсия по цирку, интерактивный аудиоспектакль и даже цирковые номера. Мы стали не только про еду, но и про эмоции, про событие. Первый такой иммерсивный обед прошел 2 ноября, в декабре мы доставили уже 15 тысяч коробок, — констатирует Олеся Мухаметова. — Что дал проект бизнесу? Открыл новые возможности, объединил участников отрасли в разных городах, помог дарить людям эмоции, впечатления даже в условиях ограничений.

Фото: баз- pixabay.com, автор- rampa55, остальные- предоставлены центром «Харизма»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : предприниматели пандемия кризис бизнес


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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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