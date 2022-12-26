Общественный транспорт Новосибирска будет возить школьников региона бесплатно

Бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте Новосибирска действует с сегодняшнего дня, об этом сообщили в пресс-службе ЦУГАЭТ.

— С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года детям школьного возраста, предоставлен бесплатный проезд на муниципальном пассажирском транспорте, — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус школьника необходимо подтвердить справкой из общеобразовательного учреждения.

Бесплатный проезд будет доступен на маршрутах трамвая и троллейбуса, а также маршрутах обслуживаемых МКП «НГТ» и в новосибирском метрополитене.

Ранее редакция сообщала, что новогодние праздники в этом году начнутся в субботу и продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.

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