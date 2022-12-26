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В Новый год — с новыми проектами

  • 26/12/2022, 14:10
недвижимость
В ГК «Первый строительный фонд» подвели итоги 2022 года и анонсировали новые проекты.

В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Итоги подводят и компании. У многих уходящий 2022-й был сложным и непредсказуемым. И сейчас самое время оглянуться и посмотреть, что было сделано.

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ГК «Первый строительный фонд» к концу года подошла с тремя проектами.

В декабре сдан дом высокого комфорта «Первый на Киевской», расположенный в Ленинском районе Новосибирска. Этот 25-этажный кирпичный дом с белоснежным фасадом, несмотря на монументальные размеры, выглядит парящим. Стильные холлы и вестибюли — гармоничное продолжение внешнего облика здания. А закрытый двор делает его безопасным и комфортным.

Дом органично вписывается в развитую инфраструктуру района. Рядом расположены две школы, четыре детских сада, спортивные объекты, супермаркеты и торговые центры. Неподалеку — приятный для прогулок Троицкий сквер.

недвижимость

ЖК «Первый на Киевской»

Продолжает расти и масштабный проект компании микрорайон «Весенний», расположенный в одном из красивейших мест города — на берегу реки Иня. Готовятся к сдаче два дома пятой очереди микрорайона с оборудованными детскими и спортивными площадками. Новоселов ждут 17-этажный панельный дом и 25-этажный кирпичный дом класса «комфорт».

недвижимость

Микрорайон «Весенний»

Микрорайон «Весенний»идеальное место для любителей прогулок на свежем воздухе. Развитая инфраструктура, два детских сада в самом жилом комплексе, школа, неподалеку — торговый центр.

На улице Бронной, в самом начале Южно-Чемского микрорайона, готовится к сдаче и первая очередь ЖК «Семейный квартал» с авторским дизайном благоустройства и интерьеров мест общего пользования. Автовладельцев этого дома порадует огромная парковка: на сегодня уже уложены 1600 «квадратов» асфальта. Местоположение новостройки позволяет ее жильцам пользоваться инфраструктурой как новых районов, так и Северо-Чемского жилмассива. Сейчас застройщик ведет работы на прилегающей территории: установлены новые остановочные павильоны, планируется ремонт дорог и расчистка озера напротив жилого комплекса.

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Новые старты и перспективы

В самом конце осени новый проект ЖК «Первый на Есенина» открыл продажи в интересной и привлекательной локации Новосибирска, в сердце Дзержинского района, вблизи станции метро «Золотая Нива» — на улице Есенина.

недвижимость

ЖК «Первый на Есенина»

А уже в первом квартале 2023 года ГК «ПСФ» начнется строительство второй очереди этого проекта. Он состоит из двух 17-этажных домов, расположенных вблизи парка «Каменка» Продажи квартир этого современного комплекса класса «экокомфорт» открыты с ноября текущего года.

Проектом предусмотрены двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 98 кв. м с высотой потолков 2,7 м. В новостройках новосибирцам предлагаются и уникальные предложения. Так, любители максимального комфорта смогут оценить квартиры с окном в ванной комнате. А квартиры с террасами на первых этажах домов позволят жителям мегаполиса сочетать комфортную жизнь и наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Проект, безусловно, интересный и привлекательный для инвестиций в будущее.

недвижимость

По версии портала наш.дом.рф, «Первый на Есенина» имеет индекс доступности 10/10. Рядом расположены школы, детские сады, поликлиника, супермаркеты, фитнес-центр, детский развлекательный комплекс «Зона гравитации», кинотеатр «Горизонт».

Изюминкой комплекса станет собственный вход в перспективный городской парк «Каменка», обустройство которого мэрия Новосибирска начала в апреле 2022 года.

недвижимость

Главный принцип концепции ЖК «Первый на Есенина» — эргономика пространства. Интерьеры холлов жилого комплекса выполнены в современном экостиле с применением качественных и безопасных отделочных материалов. Проектом также предусмотрено создание закрытой территории в формате «двор без машин» и зона Wi-Fi во дворе.

Срок сдачи первой очереди — четвертый квартал 2023 года, второй очереди — первый квартал 2024 года.

Еще один проект, который стартует в первом квартале следующего года, — новый дом микрорайона «Весенний». Строительство дома класса «комфорт+» начнется в самом начале микрорайона, вдоль улицы Первомайская.

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Вблизи — вся существующая инфраструктура первых очередей Весеннего. В нескольких минутах ходьбы — остановки общественного транспорта и станция электропоездов.

Панорамные окна с повышенной звукоизоляцией сделают жилье более комфортным. А жителям верхних этажей из окон дома будут открываться виды на реку Иня и бор на противоположном берегу.

Двор нового дома — на крыше стилобата, в котором расположится паркинг. Для комфорта будущих жителей на первом этаже разместятся объекты бытовой инфраструктуры: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты.

Весной 2023 года начинается реализация нового проекта ГК «Первый строительный фонд» в Первомайском районеЖК «Одоевский». Этот уникальный проект для тех, кто хочет жить на природе, но при этом не потерять массу преимуществ большого города. Жилой комплекс расположен вблизи улицы Одоевского, на участке, примыкающем к лесному массиву и озеру. В жилом комплексе — два квартала: «У озера» и «У леса». Между ними предполагается общественное пространство: прогулочные зоны, парковки и объекты инфраструктуры. На берегу озера и в лесном массиве будут созданы рекреационные зоны.

недвижимость

ЖК «Одоевский»

Реализация проекта начнется со строительства квартала «У озера» в апреле 2023 года. Здесь разместятся четыре дома разной этажности — от 8 до 17 этажей. «У озера» — не просто жилой квартал. Это проект комплексного освоения территории.

Согласно проекту, в домах квартала предусмотрены различные форматы планировок: от студий до классических трехкомнатных квартир площадью более 80 «квадратов». На первых этажах домов спроектированы коммерческие помещения, которые обеспечат жилой комплекс необходимой инфраструктурой.

Внутреннее пространство квартала планируют полностью закрыть от посторонних и машин — здесь не будет лишнего шума и случайных прохожих. Во дворах разместятся безопасные современные детские площадки и спортивные зоны, оборудованные места для отдыха.

Группа компаний «Первый строительный фонд» работает на рынке более 29 лет. В состав ГК входят собственные предприятия по производству кирпича, бетона и панелей. За все время существования группы компаний введены в эксплуатацию около миллиона кв. м жилья. Знаковыми проектами являются жилые комплексы: «Весенний», «Радужный каскад», «Семейный квартал». Построены 12 детских садов, две школы.

Вопросы по проектам можно задать специалистам отдела продаж.

Телефон: (383) 309-2-309

Официальный сайт

Новости проектов ГК «Первый строительный фонд» можно узнать на официальных страницах компании в соцсетях:  vk  ok  t.me

С информацией о застройщике и документации по строительству объектов можно ознакомиться на сайте наш.дом. рф

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


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