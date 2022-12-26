В Новый год — с новыми проектами

В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Итоги подводят и компании. У многих уходящий 2022-й был сложным и непредсказуемым. И сейчас самое время оглянуться и посмотреть, что было сделано.

Скоро переезд! Выдаем ключи

ГК «Первый строительный фонд» к концу года подошла с тремя проектами.

В декабре сдан дом высокого комфорта «Первый на Киевской», расположенный в Ленинском районе Новосибирска. Этот 25-этажный кирпичный дом с белоснежным фасадом, несмотря на монументальные размеры, выглядит парящим. Стильные холлы и вестибюли — гармоничное продолжение внешнего облика здания. А закрытый двор делает его безопасным и комфортным.

Дом органично вписывается в развитую инфраструктуру района. Рядом расположены две школы, четыре детских сада, спортивные объекты, супермаркеты и торговые центры. Неподалеку — приятный для прогулок Троицкий сквер.

Продолжает расти и масштабный проект компании микрорайон «Весенний», расположенный в одном из красивейших мест города — на берегу реки Иня. Готовятся к сдаче два дома пятой очереди микрорайона с оборудованными детскими и спортивными площадками. Новоселов ждут 17-этажный панельный дом и 25-этажный кирпичный дом класса «комфорт».

Микрорайон «Весенний» — идеальное место для любителей прогулок на свежем воздухе. Развитая инфраструктура, два детских сада в самом жилом комплексе, школа, неподалеку — торговый центр.

На улице Бронной, в самом начале Южно-Чемского микрорайона, готовится к сдаче и первая очередь ЖК «Семейный квартал» с авторским дизайном благоустройства и интерьеров мест общего пользования. Автовладельцев этого дома порадует огромная парковка: на сегодня уже уложены 1600 «квадратов» асфальта. Местоположение новостройки позволяет ее жильцам пользоваться инфраструктурой как новых районов, так и Северо-Чемского жилмассива. Сейчас застройщик ведет работы на прилегающей территории: установлены новые остановочные павильоны, планируется ремонт дорог и расчистка озера напротив жилого комплекса.

Новые старты и перспективы

В самом конце осени новый проект ЖК «Первый на Есенина» открыл продажи в интересной и привлекательной локации Новосибирска, в сердце Дзержинского района, вблизи станции метро «Золотая Нива» — на улице Есенина.

А уже в первом квартале 2023 года ГК «ПСФ» начнется строительство второй очереди этого проекта. Он состоит из двух 17-этажных домов, расположенных вблизи парка «Каменка» Продажи квартир этого современного комплекса класса «экокомфорт» открыты с ноября текущего года.

Проектом предусмотрены двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 98 кв. м с высотой потолков 2,7 м. В новостройках новосибирцам предлагаются и уникальные предложения. Так, любители максимального комфорта смогут оценить квартиры с окном в ванной комнате. А квартиры с террасами на первых этажах домов позволят жителям мегаполиса сочетать комфортную жизнь и наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Проект, безусловно, интересный и привлекательный для инвестиций в будущее.

По версии портала наш.дом.рф, «Первый на Есенина» имеет индекс доступности 10/10. Рядом расположены школы, детские сады, поликлиника, супермаркеты, фитнес-центр, детский развлекательный комплекс «Зона гравитации», кинотеатр «Горизонт».

Изюминкой комплекса станет собственный вход в перспективный городской парк «Каменка», обустройство которого мэрия Новосибирска начала в апреле 2022 года.

Главный принцип концепции ЖК «Первый на Есенина» — эргономика пространства. Интерьеры холлов жилого комплекса выполнены в современном экостиле с применением качественных и безопасных отделочных материалов. Проектом также предусмотрено создание закрытой территории в формате «двор без машин» и зона Wi-Fi во дворе.

Срок сдачи первой очереди — четвертый квартал 2023 года, второй очереди — первый квартал 2024 года.

Еще один проект, который стартует в первом квартале следующего года, — новый дом микрорайона «Весенний». Строительство дома класса «комфорт+» начнется в самом начале микрорайона, вдоль улицы Первомайская.

Вблизи — вся существующая инфраструктура первых очередей Весеннего. В нескольких минутах ходьбы — остановки общественного транспорта и станция электропоездов.

Панорамные окна с повышенной звукоизоляцией сделают жилье более комфортным. А жителям верхних этажей из окон дома будут открываться виды на реку Иня и бор на противоположном берегу.

Двор нового дома — на крыше стилобата, в котором расположится паркинг. Для комфорта будущих жителей на первом этаже разместятся объекты бытовой инфраструктуры: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты.

Весной 2023 года начинается реализация нового проекта ГК «Первый строительный фонд» в Первомайском районе — ЖК «Одоевский». Этот уникальный проект для тех, кто хочет жить на природе, но при этом не потерять массу преимуществ большого города. Жилой комплекс расположен вблизи улицы Одоевского, на участке, примыкающем к лесному массиву и озеру. В жилом комплексе — два квартала: «У озера» и «У леса». Между ними предполагается общественное пространство: прогулочные зоны, парковки и объекты инфраструктуры. На берегу озера и в лесном массиве будут созданы рекреационные зоны.

Реализация проекта начнется со строительства квартала «У озера» в апреле 2023 года. Здесь разместятся четыре дома разной этажности — от 8 до 17 этажей. «У озера» — не просто жилой квартал. Это проект комплексного освоения территории.

Согласно проекту, в домах квартала предусмотрены различные форматы планировок: от студий до классических трехкомнатных квартир площадью более 80 «квадратов». На первых этажах домов спроектированы коммерческие помещения, которые обеспечат жилой комплекс необходимой инфраструктурой.

Внутреннее пространство квартала планируют полностью закрыть от посторонних и машин — здесь не будет лишнего шума и случайных прохожих. Во дворах разместятся безопасные современные детские площадки и спортивные зоны, оборудованные места для отдыха.

Группа компаний «Первый строительный фонд» работает на рынке более 29 лет. В состав ГК входят собственные предприятия по производству кирпича, бетона и панелей. За все время существования группы компаний введены в эксплуатацию около миллиона кв. м жилья. Знаковыми проектами являются жилые комплексы: «Весенний», «Радужный каскад», «Семейный квартал». Построены 12 детских садов, две школы.

Вопросы по проектам можно задать специалистам отдела продаж.

Телефон: (383) 309-2-309

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