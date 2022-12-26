Новогодние праздники в этом году начнутся в субботу

Согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ, новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.
Следует отметить, что в последний рабочий день в 2022 году 30 декабря продолжительность рабочего времени не уменьшается.
Первым рабочим днем в 2023-м станет понедельник, 9 января.
После новогодних каникул ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 23 по 26 февраля.
1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями. Поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.
Главных праздников в январе два – Новый год и Рождество. Однако первый месяц года богат и на другие памятные даты:
2 января – День научной фантастики;
9 января – Международный день хореографа;
11 января – Международный день «спасибо»;
13 января – День российской печати;
14 января – Старый Новый год;
19 января – Крещение;
21 января – Международный день объятий, Международный день аспиранта и День инженерных войск России;
24 января – Международный день образования;
25 января – День студента и Татьянин день;
26 января – Международный день таможенника и День освобождения Ленинграда от блокады.
Ранее редакция сообщала, что 27 декабря состоится открытие парка у новой ледовой арены в Новосибирске.
Фото: Freepik
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