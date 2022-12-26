Новогодние праздники в этом году начнутся в субботу

Согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ, новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.

Следует отметить, что в последний рабочий день в 2022 году 30 декабря продолжительность рабочего времени не уменьшается.

Первым рабочим днем в 2023-м станет понедельник, 9 января.

После новогодних каникул ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 23 по 26 февраля.

1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями. Поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Какие праздники в январе 2023 года

Главных праздников в январе два – Новый год и Рождество. Однако первый месяц года богат и на другие памятные даты:

2 января – День научной фантастики;

9 января – Международный день хореографа;

11 января – Международный день «спасибо»;

13 января – День российской печати;

14 января – Старый Новый год;

19 января – Крещение;

21 января – Международный день объятий, Международный день аспиранта и День инженерных войск России;

24 января – Международный день образования;

25 января – День студента и Татьянин день;

26 января – Международный день таможенника и День освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее редакция сообщала, что 27 декабря состоится открытие парка у новой ледовой арены в Новосибирске.

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