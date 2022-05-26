Общий уровень инфляции в Новосибирской области составил 18,9%

По прогнозу Банка России, в целом за 2022 год в стране потребительские цены вырастут на 18–23%. Производителям и продавцам необходимо найти новых поставщиков импортных товаров, сырья и компонентов, заново выстроить логистические цепочки, нарушенные из-за санкционных ограничений — это повлияет на цены.

— В апреле в Новосибирской области эти факторы сильнее всего повлияли на работу кондитерских фабрик. Они вынуждены искать новых поставщиков какао-бобов, импортных добавок и масел, менять маршруты доставки. Из-за этого кондитерские изделия обеспечили в апреле четверть общего ускорения темпов роста цен на продукты в регионе, — сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

При этом замедлился годовой рост цен на сахар, а в месячном выражении — в сравнении с мартом — сахар даже несколько подешевел, впервые с октября прошлого года.

— В волну ажиотажа конца февраля — первой половины марта сахар стал маркером настроений людей — его покупали оптовыми партиями. В результате многие ретейлеры временно ввели количественные ограничения на продажу сахара. На волне повышенного спроса цены выросли, сахар стал продуктом с наибольшим вкладом в рост инфляции в марте. Постепенно эмоциональные покупки прекратились, поэтому уже в апреле сахар подешевел по сравнению с мартом и несколько сдержал годовой рост цен на продукты, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Еще ярче эта тенденция проявила себя в непродовольственных товарах. Те из них, что в марте сильнее всего тянули инфляцию вверх, в апреле замедляли общий показатель. Снизился рост цен на бытовую технику, компьютеры, смартфоны.

— Здесь сработали два фактора — спрос стабилизировался после ажиотажа, а рубль — укрепился. Магазины техники даже вернули распродажи и акции, чтобы повысить продажи. В результате за месяц цены на большинство позиций значительно снизились — до 20%. В годовом выражении — по сравнению с апрелем 2021 года — рост цен на технику и электронику замедлился, — пояснила Марина Асаралиева.

По прогнозу Банка России, в этом году произойдет основная ценовая подстройка к изменившимся условиям. В 2023 году годовая инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к цели — вблизи 4%.