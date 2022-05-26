В мэрии не готовы публично позорить нерадивые организации

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает достаточными санкции, применяемые к работающим на территории города недобросовестным организациям. Об этом он заявил в ходе Часа прессы, комментируя прозвучавшую накануне инициативу депутата Александра Бурмистрова о создании общегородской «доски позора».

— Я осторожно отношусь к подобным инициативам, — заявил мэр. — Безусловно, они направлены, прежде всего на то, чтобы выявить недостатки. Недостатки у нас есть. Есть нерадивые организации, которые не выполняют обязательств, даже пройдя конкурсные процедуры. Такой отрицательный опыт есть в разных направлениях: в проведении капитального ремонта, благоустроительных работ, по ремонтным работам на дорогах и тротуарах. Мы зачисляем нерадивых в «черные списки», чтобы они больше не имели возможности участвовать в конкурсных процедурах. Законодательство в какой-то мере позволяет это делать.

По мнению главы города, в качестве публичного наказания проштрафившихся достаточно соответствующих публикаций в соцсетях.

— Что касается привлечения общественного внимания, то лишним не будет публикация названий организаций, чтобы по крайней мере они ощущали ответственность — и другие учились на их опыте, — считает Анатолий Локоть. — Ведь необязательно эти списки вывешивать где-то локально в одном месте. Достаточно в соцсетях опубликовать, и это будет действенным.

Напомним, что инициатива депутата Бурмистрова касалась в первую очередь работы ГК «ВИС» по строительству четвертого моста в Новосибирске. Поводом для этого стало игнорирование со стороны компании приглашения городских депутатов на публичное обсуждения вопросов, связанных со строительством объекта.

Стоит отметить, что городское руководство и ранее неохотно шло на раскрытие информации о партнерах. В качестве примера можно привести список должников по аренде муниципальной земли, публикации которого на протяжении ряда лет добивались городские депутаты и общественники, но получали отказ под предлогом «коммерческой тайны».

Ранее редакция сообщала, что контрольно-счетная палата города раскритиковала концессионные соглашения мэрии.