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В мэрии не готовы публично позорить нерадивые организации

  • 26/05/2022, 17:19
Автор:
новости Новосибирска
Глава города прокомментировал инициативу депутата о создании «доски позора».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает достаточными санкции, применяемые к работающим на территории города недобросовестным организациям. Об этом он заявил в ходе Часа прессы, комментируя прозвучавшую накануне инициативу депутата Александра Бурмистрова о создании общегородской «доски позора».

Я осторожно отношусь к подобным инициативам, заявил мэр. Безусловно, они направлены, прежде всего на то, чтобы выявить недостатки. Недостатки у нас есть. Есть нерадивые организации, которые не выполняют обязательств, даже пройдя конкурсные процедуры. Такой отрицательный опыт есть в разных направлениях: в проведении капитального ремонта, благоустроительных работ, по ремонтным работам на дорогах и тротуарах. Мы зачисляем нерадивых в «черные списки», чтобы они больше не имели возможности участвовать в конкурсных процедурах. Законодательство в какой-то мере позволяет это делать.

По мнению главы города, в качестве публичного наказания проштрафившихся достаточно соответствующих публикаций в соцсетях.

Что касается привлечения общественного внимания, то лишним не будет публикация названий организаций, чтобы по крайней мере они ощущали ответственность — и другие учились на их опыте, считает Анатолий Локоть. Ведь необязательно эти списки вывешивать где-то локально в одном месте. Достаточно в соцсетях опубликовать, и это будет действенным.

новости Новосибирска

ГК «ВИС» «поставила в игнор» городских депутатов

Напомним, что инициатива депутата Бурмистрова касалась в первую очередь работы ГК «ВИС» по строительству четвертого моста в Новосибирске. Поводом для этого стало игнорирование со стороны компании приглашения городских депутатов на публичное обсуждения вопросов, связанных со строительством объекта.

Стоит отметить, что городское руководство и ранее неохотно шло на раскрытие информации о партнерах.  В качестве примера можно привести список должников по аренде муниципальной земли, публикации которого на протяжении ряда лет добивались городские депутаты и общественники, но получали отказ под предлогом «коммерческой тайны».

 

Ранее редакция сообщала, что контрольно-счетная палата города раскритиковала концессионные соглашения мэрии. 

Фото pixabay — johnhain

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : депутаты город бизнес


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