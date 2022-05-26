Впервые к пленарному заседанию Сибирского транспортного форума подключатся спикеры из онлайн-студии в Москве

Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров.

Фокус дискуссии будет направлен на обсуждение трансформации национальных приоритетов и поиск новых возможностей для транспортной отрасли в современных реалиях. В том числе участники деловой сессии обсудят отраслевые перспективы в рамках переориентации внешней торговли России на Азиатско-Тихоокеанский регион, проблематику внутренних грузовых перевозок, городского общественного транспорта и транспортной безопасности с учетом актуальных внешних и внутренних факторов. Отдельное внимание будет уделено теме финансирования ключевых проектов и первоочередным мерам поддержки участников транспортной отрасли.

В качестве спикеров приглашены члены Правительства Российской Федерации, руководители органов государственной власти, главы регионов и региональных транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители международных общественных организаций. Ожидается участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Часть спикеров будет иметь возможность подключиться к пленарному заседанию из московской онлайн-студии на базе отраслевого объединения Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Участники дискуссии – наиболее уважаемые отраслевые эксперты и представители бизнеса. В том числе спикерами пленарного заседания станут исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, директор по развитию бизнеса группы Globaltrans Investment PLC Сергей Авсейков, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов, председатель Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко, первый заместитель генерального директора АО «ВЭБ Инфраструктура» Дмитрий Твардовский. Модератором дискуссии выступит президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Главную пленарную дискуссию можно будет посетить очно по предварительной регистрации, также будет организована онлайн-трансляция на официальном сайте события.

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре Сибирского транспортного форума.