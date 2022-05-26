Рекламодателям

Впервые к пленарному заседанию Сибирского транспортного форума подключатся спикеры из онлайн-студии в Москве

  • 26/05/2022, 16:43
В первый день IX Международного Сибирского транспортного форума, который состоится 22-24 июня в Новосибирске, пройдет главный деловой формат мероприятия – пленарное заседание «2022 год.

новости бизнесаНовые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров.

Фокус дискуссии будет направлен на обсуждение трансформации национальных приоритетов и поиск новых возможностей для транспортной отрасли в современных реалиях. В том числе участники деловой сессии обсудят отраслевые перспективы в рамках переориентации внешней торговли России на Азиатско-Тихоокеанский регион, проблематику внутренних грузовых перевозок, городского общественного транспорта и транспортной безопасности с учетом актуальных внешних и внутренних факторов. Отдельное внимание будет уделено теме финансирования ключевых проектов и первоочередным мерам поддержки участников транспортной отрасли.

В качестве спикеров приглашены члены Правительства Российской Федерации, руководители органов государственной власти, главы регионов и региональных транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители международных общественных организаций. Ожидается участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Часть спикеров будет иметь возможность подключиться к пленарному заседанию из московской онлайн-студии на базе отраслевого объединения Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Участники дискуссии – наиболее уважаемые отраслевые эксперты и представители бизнеса. В том числе спикерами пленарного заседания станут исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, директор по развитию бизнеса группы Globaltrans Investment PLC Сергей Авсейков, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов, председатель Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко, первый заместитель генерального директора АО «ВЭБ Инфраструктура» Дмитрий Твардовский. Модератором дискуссии выступит президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Главную пленарную дискуссию можно будет посетить очно по предварительной регистрации, также будет организована онлайн-трансляция на официальном сайте события.

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре Сибирского транспортного форума. 

Фото предоставлено организатором форума

295

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : транспортный форум меры поддержки


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Заместитель главы Чановского района предстанет перед судом за взятку

26/05/2022, 17:36

В мэрии не готовы публично позорить нерадивые организации

26/05/2022, 17:19

Общий уровень инфляции в Новосибирской области составил 18,9%

26/05/2022, 16:52

На территории Областной больницы сформируют кластер детской медицины

26/05/2022, 16:30
Популярное

Каждый пятый новосибирец, из тех, кто заходил в McDonald’s в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть

26/05/2022, 12:26

Из школьной программы могут убрать английский язык

26/05/2022, 10:00

Новосибирский юрист создает прецедент отказа от оплаты кредита иностранному банку

25/05/2022, 15:01
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ: ставки по вкладам скорректируются до 9-10% после решения ЦБ

26/05/2022, 16:38

Очередную незаконную майнинг-ферму энергетики и правоохранители выявили в Калининском районе Новосибирска

26/05/2022, 10:49

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

25/05/2022, 17:57

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска