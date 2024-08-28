«Обшмаляю тебе колеса»: мигрант без прав лишился Infiniti за агрессивную езду в Новосибирске

В новосибирском паблике «АСТ54» еще в середине лета очевидцы опубликовали видео с неадекватным водителем, который на дорогом автомобиле без номеров разъезжал по городу. Мужчина с бородой активно штурмовал встречные полосы, а тем, кто отважился сделать ему замечание, откровенно угрожал расправой.

На одном из видео, которое опубликовали в сети, запечатлен конфликт случайного водителя и беспредельщика, который попался ему на встречке.

Из этических соображений и обилия матерных слов мы не размещаем данные кадры. Но диалог, после объективного замечания, был примерно следующий.

—Черт рваный*. Я сейчас выйду и люлей* тебе дам. Быстро уехал*, пока тебе не обшмалял все колеса, — угрожал водитель Infiniti с восточным акцентом, но чистым русским матом. ― Сам ты черт! По встречке едешь, ― парировал оппонент.

В паблике под видео разразилась бурная дискуссия. Многие новосибирцы были до глубины души возмущены поведением мигранта. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

Более месяца сотрудники Госавтоинспекции вычисляли нарушителя. В результате им все-таки удалось установить личность буйного автовладельца дорогой иномарки.

― В ходе оперативно-профилактических мероприятий гражданин был установлен и задержан. В отношении водителя «Инфинити» составлены административные протоколы по статьям: «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков», а также 2 протокола по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль у мигранта пришлось изъять и поместить на штрафстоянку. Дальнейшую судьбу злостного нарушителя решит мировой суд Дзержинского района.

*Обсценная лексика заменена на разговорную.