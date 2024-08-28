Новосибирцы подали 240 заявок на регистрацию изобретений

По количеству поданных в первом полугодии 2024 заявок на регистрацию изобретений Новосибирская область заняла в рейтинге регионов России 8 место. Об этом сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
По его словам, особенно активными были научно-исследовательские организации. На их долю пришлось 34% от общего числа заявок. На втором месте вузы: у них 28%. В числе наиболее активных разработчиков Новосибирский государственный аграрный университет, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН.
Он пояснил, что последние два года разработчики Новосибирска патентуют разработки в областях, требующих технологических решений:
Кроме того, за шесть месяцев 2024 года предприниматели региона подали почти 1500 заявок на регистрацию товарных знаков. По этому показателю область заняла 6 место в России.
Напомним, новосибирские предприниматели рассказывала редакции Infopro54 свои истории регистрации патентов и борьбы за собственные изобретения с пиратами, в том числе за пределами России.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается. Он также прогнозировал рост регистраций товарных знаков.
Фото предоставлено пресс-службой Роспатента.
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