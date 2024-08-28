Новосибирцы подали 240 заявок на регистрацию изобретений

По количеству поданных в первом полугодии 2024 заявок на регистрацию изобретений Новосибирская область заняла в рейтинге регионов России 8 место. Об этом сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

По его словам, особенно активными были научно-исследовательские организации. На их долю пришлось 34% от общего числа заявок. На втором месте вузы: у них 28%. В числе наиболее активных разработчиков Новосибирский государственный аграрный университет, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН.

Он пояснил, что последние два года разработчики Новосибирска патентуют разработки в областях, требующих технологических решений:

медицинские технологии (хирургические способы лечения заболеваний костной системы, протезирование в кардиологии),

измерительная техника (двигателестроение, георазведка, оптический анализ материалов),

гражданское строительство (строительство мостов, ж/д покрытия, дорожные работы),

фармацевтика (противовирусные и антибактериальные лекарственные средства),

спецтехника (техника для животноводства, военное снаряжение).

Кроме того, за шесть месяцев 2024 года предприниматели региона подали почти 1500 заявок на регистрацию товарных знаков. По этому показателю область заняла 6 место в России.

Напомним, новосибирские предприниматели рассказывала редакции Infopro54 свои истории регистрации патентов и борьбы за собственные изобретения с пиратами, в том числе за пределами России.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается. Он также прогнозировал рост регистраций товарных знаков.