Обучение менеджера маркетплейсов: рейтинг онлайн курсов

Проходя обучение по важным темам электронной коммерции, вы сможете быть в курсе текущих тенденций этой профессии, заполнить пробелы в знаниях и узнать, как можно полностью раскрыть потенциал своего интернет-магазина.

Быстрый поиск в Google может найти сотни курсов по электронной коммерции, как на странице блога Romansementsov, которые преподают одни из самых опытных специалистов по маркетингу в мире. Может быть сложно выбрать тот, который подходит для вашего уровня навыков и бюджета. Ниже приведены проверенные курсы с кратким описанием их содержимого.

Курсы менеджера маркетплейсов от «Скилбокс»

Курс на Skillbox в первую очередь направлен на то, чтобы помочь вам разработать надежную стратегию входящего маркетинга. Руководитель делится советами, рекомендациями и примерами из практики, которые помогут вам развивать свой бизнес.

В курсе специалистов по маркетплейсам вы узнаете, как переводить и адаптировать стратегии входящего маркетинга, которые решают уникальные задачи электронной коммерции для вашего бизнеса. Этот курс идеально подходит для тех, кто предпочитает больше практического обучения.

Чему вы научитесь:

Оцените свое настоящее и будущее стратегическое окружение.

Определите различные категории клиентов и то, что мотивирует их покупать то, что вы продаете.

Узнайте о препятствиях, которые мешают вашей компании полностью реализовать свой потенциал, и изучите различные стратегии их предотвращения.

Для эффективной организационной работы определите основные и второстепенные стратегические виды деятельности, из которых состоит ваша организация, и изучите их взаимосвязь.

Определите, чем эффективность организации отличается от стратегического позиционирования.

Курс менеджеров маркетплейсов от Нетология

Курс по продвижению на маркетплейсах ориентирован на продавцов больших торговых площадок. Этот курс научит вас четырем наиболее эффективным стратегиям успешных продаж на Ozon, включая SEO, рекомендации и алгоритмы, рекламу и списки.

С этим курсом вы также получите бесплатные и дополнительные услуги, такие как загружаемые рабочие листы, упражнения, 15-минутный коуч-звонок, доступ к сообществу инструктора и многое другое.

Курс состоит из множества тематических разделов и может занять до четырех часов в день. Помимо торговли на крупных площадках, Нетология также предлагает огромный выбор курсов, которые могут научить вас, как улучшить свой сайт электронной коммерции, а также использовать такие платформы, как AliExpress.

Этот курс менеджеров маркетплейсов идеально подходит для людей, которые хотят начать продавать на «Вайлдберриз», «Озон» или «Яндекс-маркет».

Чему вы научитесь:

Узнаете категории бизнеса и их цели и отношения с заинтересованными сторонами и внешним миром.

Расширите свои знания о структуре компании и важных видах деятельности, таких как корпоративное управление.

Понимание функций бухгалтерского учета, а также аудита.

Получите важные концепции лидерства, управления и проблем с человеческими ресурсами, таких как мотивация.

Важность личной эффективности и соблюдения деловой этики для создания основы для команды и сосредоточения внимания на организационном успехе.

Курс менеджера маркетплейсов на Maed

Основы электронной коммерции на Maed — это часовой курс, предназначенный для людей, делающих первые шаги в работе на маркетплейсах. Преподаватель предложит вам множество практических советов.

В этом курсе вы узнаете, как выбрать правильный продукт для своей ниши, оценить свой рынок, понять конкуренцию, найти правильную платформу и масштабировать свой бизнес.

Кроме того, у вас будет возможность присоединиться к сообществу и поделиться своей работой с другими участниками, прошедшими курс. На сегодняшний день курс электронной коммерции от «Маед» помог более 30 000 студентов начать свой бизнес в сфере электронной коммерции.

Данная образовательная программа идеально подходит для людей, которые хотят начать бизнес в сфере электронной коммерции в качестве подработки или начать новую карьеру.

Чему вы научитесь:

Определите свои способности, интересы и идеи, а также способы их дальнейшего совершенствования.

Изучите преимущества и недостатки работы с другими людьми, такие как командная работа, умение слушать других, критика и ведение переговоров.

Применяйте различные бизнес-принципы, методы и терминологию к реальным сценариям.

Объясните, почему управление бизнесом важно для вас и вашего сообщества.

Определите свой опыт и продолжайте расти в этом диапазоне.

Применение полученных знаний в практической ситуации.

Курсы от университета Синергия

Курс под названием «Как продавать на маркетплейсах», в отличие от многих других курсов по электронной коммерции научит вас методам защиты от хакеров.

Помимо безопасности веб-сайтов электронной коммерции, вы также можете изучить основы SEO, Google Analytics и онлайн-рекламы. Курс предлагает несколько модулей, каждый с пакетом часовых уроков, и включает в себя видеоуроки, множество советов, итоговые оценки и практические шаги по планированию стратегии онлайн-бизнеса. Новички смогут открыть для себя фундаментальную бизнес-грамотность, которую они могут использовать для перехода к новой профессии, создания или развития собственного малого бизнеса или подачи заявления в бизнес-школу для повышения уровня своих знаний.

К концу курса вы получите сертификат менеджера на маркетплейсах после завершения всех модулей и тестов. Данная образовательная программа идеально подходит для людей, которые начинают карьеру в электронной коммерции, хотят попробовать что-то новое или находятся в процессе развития своего онлайн-бизнеса.

Чему вы научитесь:

Понимать лояльность клиентов с помощью брендинга, клиентоориентированности и практических методов маркетинга.

Изучите финансовую отчетность и поймете влияние стандартов бухгалтерского учета и управленческих стимулов на процесс финансовой отчетности.

Управлять людьми, создавая роли и системы поощрения, которые способствуют индивидуальным достижениям в этом курсе.

Понимать принципы финансов в реальных сценариях, включая личные деньги, принятие деловых решений и финансовое посредничество.

Как исследовать и оптимизировать бизнес-процессы в сфере услуг и производства.

Курсы менеджера маркетплейсов от Marketskills

Электронный маркетинг Marketskills раскрывает реалии управления маркетплейсами и рассказывает о том, как создать успешную маркетинговую стратегию. В частности, этот курс научит вас типам электронной торговли, как выбрать поставщика услуг на маркетплейсах, как писать эффективные электронные письма, примеры ошибок и многое другое.

Этот курс успешно создает основу для анализа и ведения дискуссий. Этот подход направлен на то, чтобы вы могли убедить людей, используя принципиальные аргументы. Кроме того, это позволит вам заглянуть под поверхность кажущихся споров, чтобы найти глубинные интересы. К концу этого курса вы сможете лучше прогнозировать, анализировать и изменять поведение людей, с которыми вы контактируете онлайн.

Курс идеально подходит для тех, кто плохо знаком с маркетингом по электронной почте и может извлечь выгоду из электронной коммерции.

Чему вы научитесь:

Вести переговоры, сохраняя нейтралитет.

Убеждать людей своими аргументами.

Как вести себя с людьми, у которых разные взгляды на одну и ту же тему.

Ставить ультиматумы и убирать альтернативные варианты;

Обсуждать важные соображения о раскрытии информации, а также возможные стратегии ведения переговоров.

Как использовать подход теории игр в переговорах.

Курс по основам менеджмента на маркетплейсах от ИП Терентьева

Если у вас есть идея электронной коммерции, над которой вы давно мечтали, «Основы электронной коммерции» на marketplacer.biz поможет вам превратить эту идею в прибыльный интернет-магазин.

Вы можете следовать многим моделям электронной коммерции для достижения своих целей, но не все будут лучше всего работать для вашего бизнеса. Этот курс поможет вам решить, какой модели должна следовать ваша компания.

Другие важные знания включают в себя выбор целевой отрасли или ниши, определение вашей целевой аудитории и личности покупателя, а также выбор и проверка идей электронной коммерции.

После того как вы подготовите основы своего бизнеса, инструктор поможет вам зарегистрироваться для получения разрешений, развивать свой бренд и продавать свою продукцию.

Вы изучите навыки управления в веселой и интерактивной форме с помощью этого онлайн-курса по управлению бизнесом онлайн. Он использует многопользовательские деловые игры, в которых участники сталкиваются с различными проблемами, включая стратегическое планирование и финансовые, операционные и маркетинговые вопросы.

Чему вы научитесь:

Как принимать ценовые решения.

Как провести финансовый анализ.

Понимание производства, складского учета и продаж на маркетплейсах.

Как создать и понять анализ жизненного цикла продукта.

Как провести анализ конкурентов.

Этот курс идеально подходит для начинающих в области электронной коммерции, которым сложно воплощать свои идеи в жизнь.

Вывод

Если вы новичок, выберите курс, предлагающий введение в электронную коммерцию. Вы можете изучить основы, прежде чем переходить к более сложному контенту. Если у вас есть знания в области маркетинга маркетплейсов, выберите курс, посвященный конкретной области, о которой вы хотели бы узнать больше, например, о внедрении инструментов Google в свой бизнес.

Отраслевые эксперты, которые хотят идти в ногу с тенденциями или изучать новые методы, должны вместо этого присоединиться к мастер-курсу и пропустить вводный контент.