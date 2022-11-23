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Прожиточный минимум в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей

  • 23/11/2022, 14:23
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Прожиточный минимум в 2023 году
Уточняется, что такая сумма установлена с учетом прогнозов экспертов о том, где будет проходить граница бедности по итогам следующего года (14 375 руб.) и по итогам 2024 года (предположительно 15 050 руб.).

Депутаты Госдумы во втором (окончательном) чтении приняли документ, регулирующий размер прожиточного минимума для граждан на будущий год, сообщает ИА DEITA.ru.

Прожиточный минимум – совокупность цен на основные продукты питания, непродовольственные товары и некоторые услуги (оплата жилищно-коммунальных услуг). Его рассчитывают индивидуально для каждой категории населения, а его рост дает возможность повысить выплаты, которые выдаются ежемесячно финансово уязвимым категориям граждан. Это в первую очередь беременные, семьи с детьми, пожилые люди. Повышение выплат, по прогнозам специалистов, затронет около 15 миллионов граждан.

Со следующего года средний прожиточный минимум составит 14 375 рублей.

При этом уточняется, что такая сумма установлена с учетом прогнозов экспертов о том, где будет проходить граница бедности по итогам следующего года (14 375 руб.) и по итогам 2024 года (предположительно 15 050 руб.).

В итоге с 1 января величина прожиточного минимума вырастет на 3,3%.

Кроме того, к середине января правительство должно будет предоставить президенту Владимиру Путину предложения, как можно скорее поднять минимальную зарплату так, чтобы ее отрыв от прожиточного минимума был максимально возможным.

Напомним, что этим летом его размер был проиндексирован и увеличен на 10%.

 

Ранее редакция сообщала, что новый уровень прожиточного минимума в Новосибирской области составляет почти 14 тысяч рублей. При этом МРОТ в регионе с 1 июня увеличился до 18 334,8 рублей.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы рост прожиточного минимума Прожиточный минимум в 2023 году Госдума


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