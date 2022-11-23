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Страсти вокруг строительства высотного ЖК на месте магазина «Универсам» в Новосибирске не утихают

  • 23/11/2022, 13:15
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строительство высотного ЖК на месте магазина «Универсам»
В течение полугода жители 11 многоквартирных домов в центре города всеми силами пытаются остановить проект «точечного» строительства ЖК с 23-этажной высоткой вместо магазина «Универсам» на ул. Ленина, но все еще безрезультатно.

Чтобы снести «Универсам» и построить «точечную» высотку в тихом центре Новосибирска застройщику необходимо получить от городских властей решение о перезонировании участка. Согласно документам, на данный момент там нельзя строить здания выше четырех этажей. Однако перезонирование не может осуществляться без процедуры общественных обсуждений, в соответствии с чем, 22 декабря вынос на общественные обсуждения перезонирования участка «Универсама» решался на заседании комиссии по ПЗЗ земельных участков в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, передает atas.info.

В ходе заседания, на которое, к слову сказать, сотрудники департамента не пустили часть представителей домов под предлогом малого количества мест, Елена Данилова, помощник депутата Законодательного собрания Константина Антонова, еще раз перечислила, какие претензии к проекту высказывают жители. Это проблемы, возникающие с инсоляцией (высотка заслонит солнце для соседей), проблемы с выездом на узкую и заставленную машинами ул. Урицкого. Есть и другие опасения – выдержат ли дома старой постройки рытье огромного котлована по соседству и строительство высотки.

Под обращениями остановить строительство высотки к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, губернатору Андрею Травникову, в прокуратуру поставили подписи более 400 жителей окрестных домов.

— Я убедительно прошу всех членов комиссии сегодня не выносить его на общественные слушания. Отложить, услышать позицию жителей. Позицию депутата, позицию членов комиссии, которые ее озвучивают не так громко. И этот вопрос сегодня не рассматривать, — цитирует издание слова поддержки зампредседателя горсовета, депутат Евгения Лебедева.

Однако чиновники мэрии проявили полное равнодушие как к цифрам и аргументам жителей, так и к предложениям депутатов.

Алексей Кондратьев настоял на голосовании, в результате которого 13 голосов – за, 3 – против, 8 – воздержались.

Теперь противостояние продолжится уже в интернете в ходе голосования на сайте «Электронная демократия» в январе следующего года.

Чтобы остановить строительство высотки на месте «Универсама» жителям остается только активно голосовать против.

 

Ранее редакция сообщала о том, что проект строительства ЖК вместо «Универсама» с жителями соседних домов обсуждал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Фото: «Ар.Тэго»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : точечная застройка строительство недвижимость Мэрия Новосибирска ЖК жильцы бизнес


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