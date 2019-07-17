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«Обувь России» досрочно погасила биржевые облигации серии БО-01 в объеме 1,49 млрд руб.

  • 17/07/2019, 18:58
Компания в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода и досрочному погашению.

Сегодня, 17 июля 2019 года, состоялось досрочное погашение, а также выплата дохода по четвертому купону биржевых облигаций ООО «Обувьрус» (входит в группу компаний «Обувь России») серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-16005-R от 20.05.2013). Сумма выплат по досрочному погашению — 1 493 235 000 руб., что составляет 100% от номинала.  Купонный доход — 111 679 045,65 рублей (74,79 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 15% годовых. Компания в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода и досрочному погашению.

Бумаги серии БО-01 в объеме 1,5 млрд рублей «Обувь России» разместила 21 июля 2017 года на Московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 1 500 000 штук, номинальная стоимость — 1000 рублей. Выплата купона производилась два раза в год. Организатором размещения выступил BCS Global Markets, соорганизатор — АО «ГЛОБЭКСБАНК». 0,4% выпуска серии БО-01 на общую сумму 6 765 000 рублей компания выкупила по оферте 30 апреля 2019 года. С этого момента в обращении на Московской Бирже находились облигации серии БО-01 в объеме 1,49 млрд рублей.

— Мы реализуем облигационную программу с 2011 года, она является важной частью нашей финансовой стратегии, так как позволяет привлекать финансирование на развитие бизнеса, формировать положительную кредитную историю и расширять пул инвесторов. За 8 лет работы на рынке долгового капитала мы разместили облигации на сумму 6,2 млрд рублей. — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». — В 2019 году в рамках стратегии по оптимизации структуры долговых обязательств и снижению стоимости заимствований компания выкупает более дорогие выпуски облигаций, которые размещала в 2016-2017 гг. Решение досрочно погасить очередной выпуск является еще одним этапом реализации этой программы.

«Обувь России» продолжит активно работать на открытом рынке капитала. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится выпуск биржевых облигаций «Обуви России» БО-07 на сумму 1 млрд рублей. Также Группа планирует выпустить новые долговые бумаги в рамках облигационной программы. Привлеченные денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Обуви России», повышение ликвидности и улучшение качества кредитного портфеля.

Фото: редакции

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