Кандидаты в мэры продолжают «атаковать» горизбирком

Юрист, управляющий партнер ЮК «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Алексей Крестьянов, известный также производством хамона в Новосибирской области намерен поучаствовать в выборах мэра Новосибирска. По словам Крестьянова его в этом решении поддержали партнёры по проекту «Сибирский хамон», а также региональное отделение «Аграрной партии». Об этом Крестьянов сообщил на своей странице в соцсети.

По мнению Крестьянова, участие в выборах, в первую очередь площадка для коммуникаций и донесения своей позиции.

— Твое мнение точно будет услышано, — пишет Крестьянов. — А мне есть что сказать, как юристу, который специализируется на корпоративном праве. Рассчитываю, что губернатор и полпред услышат мою точку зрения и ситуация в сфере малого бизнеса изменится в лучшую сторону.

В настоящее время производитель «сибхамона» подал документы в избирком Новосибирска. Помимо него, по информации городского избиркома, среди кандидатов также числятся Сергей Лоскутов и Мухаммед-Али Хаюрин. Сведения о них на момент подготовки публикации на сайте избирательной комиссии ещё не были опубликованы.

Напомним, что выборы мэра областного центра пройдут 8 сентября. В настоящий момент, помимо указанных кандидатов, документы в избирком подали координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальной справедливости»), замдиректора МУП «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество», пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (самовыдвижение), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник областного правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия») и директор агентства недвижимости Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

Фото со страницы Алексея Крестьянова в соцсети