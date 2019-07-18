Команда НГУ стала призером международного хакатона Ice Vision

Финал международного хакатона Ice Vision, направленного на разработку программных решений в области машинного зрения, которые позволят беспилотным автомобилям эффективно и точно распознавать дорожную обстановку в условиях русской зимы, проходил на площадках «Дома-коммуны» НИТУ «МИСиС» и Сколковского института науки и технологий («Сколтех»). В финале конкурса Ice Vision приняли участие 26 команд из шести стран, сообщили в пресс-службе РВК.

Свои разработки в области распознавания дорожной ситуации участники финала тестировали на уникальном «зимнем» датасете, который был разработан специалистами «Сколтеха» и содержит более 600 тысяч изображений, из которых вручную размечено более 20 тысяч, полученных при сложных погодных условиях, а также данные лидара, позволяющие создавать в реальном времени 3D-карту пространства, окружающего автомобиль.

Призовой фонд в размере 3 млн рублей был распределен между следующими участниками: первое место и 1,5 млн рублей выиграла команда Azat and Artem, представлявшая компанию NtechLab. В тройку победителей также вошла сборная МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ PsinaDriveNow, получившая 300 тыс. рублей и команда Vizorlabs, СибГУ, награжденная за 3-е место денежным призом в размере 200 тыс. рублей. Команды Azat and Artem и Vizorlabs являются также резидентами Фонда «Сколково».

Участники конкурса также получили дополнительные денежные призы от партнеров соревнований. Стратегический партнер — научно-производственное объединение «СтарЛайн» выделил участникам, занявшим места с 1 по 10, по 100 тыс. рублей на команду. Лаборатория робототехники Сбербанка выбрала московскую команду PsinaDriveNow на оплачиваемую трехмесячную стажировку для работы над совершенствованием предложенного подхода в рамках одного проектов Лаборатории по теме беспилотные транспортные средства. Команды, занявшие места с 11 по 15 (Харбинский политехнический университет, МФТИ, компания «Системы компьютерного зрения», Университет штата Аризона, ЮФУ) получили от компании NVIDIA индивидуальные ваучеры, позволяющие пройти любой онлайн-курс Института глубокого обучения NVIDIA (NVIDIA DLI).

— В финале Ice Vision лучшие молодые программисты со всей России соревновались с командами ведущих зарубежных университетов, и в ходе этой борьбы подтвердили, что наша инженерная школа находится на уровне передовых мировых стандартов, а по ряду направлений и превосходит их. Конкурс – часть большого проекта по развитию технологий беспилотного вождения. Перед участниками были поставлены сложнейшие задачи, решение которых позволит открывать новые рынки и формировать глобальную повестку развития технологий. Уверен, что результатом конкурса станут не только денежные призы, но и прикладное применение созданных разработок в области беспилотного транспорта, — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

Отмечается, что в хакатоне Ice Vision приняли участие студенты ведущих российских вузов: МФТИ, ЮФУ, «Сколтех», МГУ, НГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, Университет «Иннополис» и др. В борьбе за главный приз конкуренцию российским разработчикам составили представители крупнейших зарубежных университетов США, Китая, Южной Кореи и стран Европы. На финал Ice Vision в Москву прибыли семь команд из Университета штата Аризона (США), Университета Висконсин-Стаут (США), Пекинского научно-технического университета (Китай), Харбинского политехнического университета (Китай), Каталонского политехнического университета (Испания), Университета Париж-Сакле (Франция), Университета Ульсан (Южная Корея).

Соорганизатором конкурса выступил один из ведущих технических российских университетов НИТУ «МИСиС», технологическим партнером — Сколтех, стратегическим партнером — научно-производственное объединение «СтарЛайн». В рамках финальных соревнований представители «СтарЛайна» провели специальный мастер-класс, где рассказали участникам о своем опыте создания беспилотного автомобиля, способах построения высокоточных карт, локализации автомобиля в пространстве, планирования маршрутов и архитектуры аппаратно-программных решений, а также продемонстрировали свой беспилотник в действии.

Вычислительные ресурсы, техническая поддержка и доступ к суперкомпьютеру «Жорес» предоставлены командой высокопроизводительных вычислений и больших данных Центра Науки, Образования и Инноваций Сколтеха по научным инженерным технологиям для задач с большими массивами данных. Спонсором хорошего настроения выступили ореховые батончики BeKind.

Фото предоставлено пресс-службой РВК