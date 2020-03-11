«Обувь России» начала продавать мелкую бытовую технику

В марте на полках магазинов, входящих в состав группы компаний «Обувь России», появилась мелкая бытовая техника под брендами Polaris, Centek, Vitek, Scarlett и «Добрыня», сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в первую очередь новый ассортимент поступил в торговые точки в Новокузнецке, Бийске, Омске, Барнауле, Красноярске, Абакане и других сибирских городах, в дальнейшем товары будут продаваться практически во всех магазинах сетей Westfalika и «Пешеход», которые входят в Группу. Объем пилотной партии мелкой бытовой техники составил свыше 35 000 товарных единиц.

Ассортимент включает электрические чайники, утюги, блендеры, тримеры, бритвы, фены, плойки, грили и т.д.

— Для нас это первый опыт сотрудничества с поставщиками мелкой бытовой техники, что позволит нам, с одной стороны, расширить ассортимент продаваемых товаров, с другой — привлечь новых клиентов, — комментирует Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России».

Отмечается, что «Обувь России» расширяет ассортимент в рамках развития платформы для поставщиков «Продаем» и переформатирования магазинов в омниканальные маркетплейсы. Новый проект работает с декабря 2019 года. На конец февраля число поставщиков, которые подключились к платформе, превысило 300 компаний. Сегодня в продаже в магазинах компании, помимо обуви, одежды и аксессуаров, есть детские игрушки, товары для дома, посуда, средства по уходу за собой. Среди партнеров платформы такие крупные компании, как Moulin Villa, «МДИ», Гранд Люкс и другие.

Фото предоставлено пресс-службой компании