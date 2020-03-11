Сибирские перевозчики не могут обновить бортовые устройства для работы в системе «Платон»

Сибирские перевозчики столкнулись с Сибирские перевозчики направили открытое письмо министру транспорта России

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху открытое письмо по поводу дефицита бортовых устройств в системе «Платон».

— В последние месяцы сибирские перевозчики столкнулись с дефицитом бортовых устройств (трекеров) в системе «Платон». С каждым днем проблема становится все острее, затрагивает интересы все большего числа транспортных компаний, — говорится в письме.

Он напомнил, что бортовые устройства, позволяющие оплачивать сбор в систему «Платон» в автоматическом режиме, являются государственным имуществом и бесплатно выдаются перевозчикам. При этом, срок службы бортового устройства, установленный постановлением Правительства РФ, составляет три года.

— Перевозчик обязан вовремя заменить данное оборудование (сдать старый трекер и получить взамен новый). Но компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон») не может предоставить перевозчикам бортовые устройства. Нам отвечают, что новых бортовых устройств в стране просто нет, произвести их смогут не раньше, чем к концу лета, — констатирует Вячеслав Трунаев.

По его словам, в качестве временной меры перевозчикам в ряде случаев выдают бывшие в употреблении и перепрограммированные бортовые устройства.

— Практика показала — такое оборудование фактически не работает. Те перевозчики, что установили бывшие в употреблении трекеры, привезли из рейсов множество штрафов за якобы не оплаченный сбор в систему «Платон», — говорится в письме.

Отмечается, что оператор системы «Платон» обещает в ближайшие месяцы предоставить перевозчикам техническую возможность перепрограммирования имеющихся бортовых устройств (то есть, продление срока их действия) через личный кабинет на сайте «Платона». А до этого времени предлагают использовать такой вариант оплаты как маршрутные карты. Однако, Вячеслав Трунаев подчеркивает, что этот вариант для транспортных компаний невыгоден, поскольку он более трудоемкий. Даже небольшой транспортной компании придется взять на работу дополнительно одного или двух сотрудников, которые будут заниматься исключительно оформлением маршрутных карт.

— Просим Вас в кратчайшие сроки навести порядок в обеспечении транспортных предприятий бортовыми устройствами для оплаты сбора в систему «Платон», — говорится в письме, адресованном министру.

Фото: Юлия Данилова