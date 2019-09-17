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НГТУ НЭТИ представит свои умные разработки на «Технопроме — 2019»

На форуме будет работать отдельный стенд университета.
  • 17/09/2019, 13:02
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На выставке форума «Технопром-2019» рамках венчурной ярмарки будет представлено несколько перспективных разработок инженеров НГТУ НЭТИ: умная водоочистка, система видеоаналитики охраны труда и Smart-модуль для детской коляски, сообщили в пресс-службе университета.

Система умной водоочистки представляет собой комплекс из датчиков, контроллера и устройств водоочистки, объеденных для работы под управлением специализированного программного обеспечения. Этот комплект позволяет создавать автономные самоуправляемые системы водоочистки. Система способна автоматически перенастраиваться в зависимости от изменившихся условий работы, способна к самодиагностике и выявлению потребности в регламентных операциях, исходя из реального состояния, а не рекомендаций. Кроме того, системе не нужен обслуживающий персонал. Основная сфера применения разработки — очистка сточных вод пищевых предприятий, она также применяется на фермах по разведению рыбы и морепродуктов. Разработка сделана сотрудниками учрежденного НГТУ НЭТИ малого инновационного предприятия ООО «Сибирские водные технологии» совместно с учеными кафедры химии технического университета.

Другая важная разработка сотрудников НГТУ НЭТИ — видеосистема охраны труда. В настоящее время разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспечение, позволяющее автоматически контролировать использование средств индивидуальной защиты на основе результатов анализа видеоконтента. Главные потребители разработки — крупные компании, холдинги и корпорации с сотнями и тысячами сотрудников, имеющие в своей организационной структуре специализированные подразделения и службы, занимающиеся вопросами охраны труда.

На форуме также будет работать отдельный стенд НГТУ НЭТИ, где представлены другие разработки ученых вуза. В том числе — передовые разработки для рынка EnergyNET и TechNET, выполненные с ведущими предприятиями Российской Федерации. Совместно с ПО «СЕВЕР» (Новосибирск) и ООО «АКБ Якорь» (Москва) создан преобразователь частоты для автономной системы генерирования энергии самолета, который предназначен для питания бортовой аппаратуры в случае аварийного отключения основной системы электроснабжения. Кроме того, будет представлена энергопреобразующая аппаратура для систем электропитания постоянного тока космических аппаратов. Также будет продемонстрирован автоматический компенсатор реактивной мощности (АКРМ). Это современное комплексное решение проблемы некачественной электроэнергии в сетях любых объектов, выражающейся в перегрузке трансформаторов, увеличении потерь мощности, ускоренном старении оборудования.

Также на стенде НГТУ НЭТИ будет представлена совместная с ООО «Сибирские водные технологии» разработка – программно-аппаратный комплекс «Датчик концентрации озона», который, работая в связке с озонатором этой компании, способен автономно поддерживать заданную концентрацию озона, тем самым достигается более эффективная очистка воздуха в доме или офисе, и даже, в случае необходимости, поддерживается стерильная среда.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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