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«Обувь России» разместила 3-летние биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

Выпуск включает 1,5 млн облигаций номиналом 1000 руб. каждая.
  • 16/10/2019, 13:52
profits

ООО «Обувь России» (входит в группу компаний «Обувь России») разместило на Московской Бирже 3-летние бонды серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00412-R-001P от 12.08.2019) в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Номинальный объем размещения — 1,5 млрд рублей, организаторы — BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и ИФК «Солид», сообщили в пресс-службе компании.

Выпуск включает 1,5 млн облигаций номиналом 1000 руб. каждая. По займу предусматривается выплата квартальных купонов. Ставка купонов установлена на уровне 12% годовых, размер купона — 74,79 руб. на 1 облигацию. Предусмотрена амортизация, в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций.

 — Для финансирования динамичного роста компании мы используем разнообразные инструменты, в том числе и работу на открытом рынке капитала, что является важным элементом нашей финансовой стратегии. — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — На текущий момент наша компания является первым и единственным российским обувным ритейлером, который реализует облигационную программу. Мы расширяем пул инвесторов, предлагая им надежный инструмент с фиксированной доходностью на привлекательных условиях.  Также наша задача заключается в том, чтобы диверсифицировать кредитный портфель и увеличить долю долгосрочных обязательств.

 В компании рассказали, что «Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За восемь лет Группа разместила бонды на общую сумму 7,7 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находятся 2 выпуска облигаций компании на общую сумму 2,5 млрд руб.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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