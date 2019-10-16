Выбрать можно, отозвать нельзя

Октябрьской сессии горсовета Новосибирска предстоит принять решение по итогу состоявшихся общественных слушаний, посвященных двум возможным изменениям Устава, инициированным жителями города. Одно из них касается перехода от смешанной системы выборов на мажоритарную.

— Предлагается закрепить решение, что 50 депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства, — озвучил данное предложение вице-спикер горсовета Юрий Зарубин. — Депутаты избираются по одномандатным округам, и победителем считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, нынешний состав горсовета представляют 40 одномандатников и 10 списочников. При этом, как сообщалось ранее, сами депутаты разделились во мнении: каким именно образом им предпочтительнее формировать свои ряды. В этот раз, как показало обсуждение, депутаты от представленных в горсовете парламентских партий выступают за сохранение существующей системы.

— Исключительно мажоритарная система, с которой начинаются все европейские демократии, ведет к тому, что партийная система как часть политической системы разрушается, — приводит позицию КПРФ секретарь ее регионального отделения, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Каждый раз менять перед выборами избирательную систему, с практической точки зрения, неправильно. Тем более неправильно это делать менее, чем за год до выборов. Почему-то подобные инициативы возникают именно в этот период. Мы выступаем за то, чтобы правила игры были стабильными.

В защиту партийцев-списочников выступает и ЛДПР, о чем сообщил руководитель ее фракции в горсовете Евгений Лебедев. Напомним, что он ранее выступал с инициативой увеличения числа депутатов, избранных в горсовет по партийным спискам.

— Исключение из выборного процесса партий ущемляет их права как самостоятельных участников избирательного процесса, — говорит депутат. — В случае рассмотрения вопроса на сессии Совета депутатов фракция ЛДПР не поддержит проект решения по отмене выборов по спискам.

Представители несистемной оппозиции (партия «Яблоко», в частности) также отмечают роль политических партий, однако с оговоркой о расширении их представительства в горсовете. По словам зампредседателя реготделения партии Кирилла Марьина, в настоящее время в горсовете сложилась «олигополия «Единой России» и КПРФ».

— У нас в Совете депутатов только двое были избраны в порядке самовыдвижения, — говорит Марьин. — То есть фактически только 5% депутатов, избранных по одномандатным округам, были самовыдвиженцами. Десять депутатов, избранных по пропорциональной системе, никаких рисков ни для «Единой России», ни для КПРФ не представляют. Двухпартийная олигополия Новосибирска будет сохранена. Но в условиях кризиса возможность представительства в горсовете партий, которые не входят в олигополию, очень важна. Напомню, лишь около 16% избирателей в 2015 году проголосовали за списки «Единой России» и КПРФ, 83,5% избирателей им не отдали свои голоса — либо не пришли на участки, либо проголосовали за другие партии.

Старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права НГУЭиУ Сергей Кустов и доцент кафедры конституционного и муниципального права Сибирского института управления (филиал РАНХиГС) Наталья Леоненко считают, что муниципальная власть вправе определить любой из нескольких незапрещенных федеральным законодательством способ своего формирования.

— Предлагаемые изменения в Устав города не противоречат Конституции РФ, положениям законодательства, Уставу Новосибирской области, — говорит Сергей Кустов. — Поэтому Новосибирск может выбрать одну из трех предоставленных законом избирательных систем. По мнению Конституционного суда, выбор системы в каждом конкретном муниципальном образовании зависит от политической целесообразности. Суд считает, что в крупных городских округах пропорционально-смешанная избирательная система является наиболее оптимальной, поскольку данное муниципальное образование решает вопросы не только местного значения, но и вопросы государственной политики. Депутаты, которые избираются по спискам партий, выражают государственные интересы. А депутаты, которые избираются по округам, выражают интересы жителей муниципального образования.

С экспертом в части оценки роли депутатов-«партийцев», не согласна автор предложенной инициативы — жительница Новосибирска Татьяна Брылева

— Как отсутствие депутатов, избранных по партийным спискам, помешает депутатам, избранным по одномандатным округам, реализовывать их избирательные программы, учитывать федеральные интересы нас, новосибирцев? — задала вопрос общественница. — Эксперт высказал свое мнение, при этом сославшись на постановление Конституционного суда, и очень размыто говорит о какой-то политической ситуации, интересах федеральных и интересах местных. Мне непонятно, как десять депутатов по спискам могут каким-то образом защищать федеральные интересы горожан.

В то же время, по мнению другого эксперта — Натальи Леоненко, политизация работы органов местного самоуправления сыграет больше в минус, нежели в плюс.

— Задача местного самоуправления, в первую очередь, ориентирована на решение самых жизненных вопросов населения, проживающего на территории муниципального образования, кроме решения каких-то политических задач, — говорит эксперт. — Сущность деятельности местного самоуправления значительно отличается от федеральных и региональных органов власти. Выборы органов местного самоуправления должны осуществляться в большей степени при непосредственном участии населения. Политизация представительных органов местного самоуправления вряд ли положительным образом сказывается на эффективном уменьшении вопросов местного значения.

Другое предложение по изменению Устава Новосибирска озвучил участник интернет-проекта «Новосибирску — открытое голосование» Александр Горев. По его мнению, необходимо упростить процедуру отзыва главы города или депутата горсовета, если он по каким-то причинам не устраивает своих избирателей. Как считает общественник, для этого достаточно было бы собрать не менее 5% подписей зарегистрированных избирателей. В настоящее время Уставом предусмотрены подписи 10% избирателей, и одними только подписями процедура отставки политика не ограничивается.

— Инициативная группа со дня, следующего за днем ее регистрации, вправе осуществлять сбор подписей граждан, проживающих на территории города Новосибирска, в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву мэра в количестве 10% от числа участников голосования, зарегистрированных на территории Новосибирска, — говорится в главном городском документе. — Сбор указанных подписей осуществляется в порядке, установленном для сбора подписей при проведении местного референдума.

Далее, как следует из текста Устава, муниципальная избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформление подписных листов, достоверность сведений об участниках голосования и подписи участников голосования. При наличии необходимого количества достоверных подписей избирательная комиссия принимает соответствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов города Новосибирска. А тот, в свою очередь, обязан принять решение о назначении голосования по отзыву мэра Новосибирска. И глава города считается отозванным, если по результатам голосования досрочное сложение его полномочий поддержали более половины зарегистрированных избирателей.

Кроме того, ситуация осложняется и юридической коллизией. Депутат или мэр, согласно законодательству, может досрочно прекратить свои полномочия и быть отозванным лишь в случае соответствующего судебного решения. И в этом случае роль избирателей как инициаторов отзыва фактически сведена к нулю.

— Практика показывает, что с 2003 года только один раз было голосование по отзыву главы поселения, — напоминает Сергей Кустов. — Эта процедура достаточно сложная, и сокращение количества подписей ее не упростит.

О невозможности в современных политических условиях реализовать данную инициативу говорит и вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.

— Отзыв депутатов — это институт советского права, когда кандидатов в депутаты выдвигали коллективы, которые могли инициировать отзыв, — сообщает он. — Этот принцип был реализуем. Ни в одной существующей сегодня системе буржуазного права института отзыва нет. Попытка совместить одну систему с другой бесперспективна. Хотя само право отзыва я считаю плюсом.

Еще одну слабую сторону процедуры отзыва для ее инициаторов обозначил депутат Александр Бурмистров, сославшись на опыт Ханты-Мансийского округа, на территории которого была попытка инициировать таким образом досрочную отставку главы одного из сельсоветов. Причину нереальности реализации депутат видит в простой арифметике.

— Даже если 85% избирателей выступают за отзыв, явка их составит только 48% от общей численности, — считает Бурмистров. — Больше физически невозможно. Даже если 85% главу отзывают, то реально, в соответствии с федеральным законодательством, никакого отзыва не будет. Это все — суждения и разговоры. Явка должна быть не менее 90%. А это практически невозможно

В то же время, как отметил и сам инициатор изменения Устава Александр Горев, даже существующая планка в 10% подписей избирателей, выступающих за отставку того или иного политика, выглядит завышенной на фоне реальной явки населения на выборы.

— Чтобы выбрать, порога явки нет, — говорит Александр Горев. — То есть выбрать можно, а отозвать практически нельзя.

Напомним, что выборы депутатов горсовета Новосибирска следующего созыва состоятся предположительно в сентябре 2020 года.

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