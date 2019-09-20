Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«Обувь России» сделала ставку на fashion store

Группа компаний продолжает трансформацию своих магазинов в формат, посвященный не только обуви, но и моде в целом.
  • 20/09/2019, 16:00
Автор: Игорь Смольников
«Обувь России» сделала ставку на fashion store
Переход от специализации к универсальности, от одной ассортиментной группы к total look — популярный вектор в модном ритейле демократичного и среднего ряда.

Розничная концепция ГК «Обувь России» теперь не замкнута только на товаре, давшем фирме имя. В своей розничной идеологии компания делает ставку на моду в целом, моду в совокупности компонентов — обуви, аксессуаров, одежды, товаров для дома. Розничный концепт «Обуви России» посвящен «брендированному» стилю жизни, а магазины из галантерейно-обувных превращаются в формат по имени fashion store — в место, где можно покомпонентно собрать свой образ, не покидая единого пространства. Очередным шагом по продвижению к этому концепту стало расширение ассортимента одежды так называемого среднего слоя. Верхняя одежда — тема, которая у компании в проработке сравнительно давно. А с освоением «середины» ассортиментный ряд получит полную развертку — позволит покупателям оперировать понятием total look — тем самым, что является титульным для многих мировых модных брендов — например, для H&M или Zara. Первыми до концепта fashion store будут проработаны магазины Westfalika.

— По большому счету мы уже сейчас не говорим о наших розничных форматах «обувные магазины», — поясняет Наталья Паули, заместитель директора по связям с общественностью группы компаний «Обувь России». — Да, обувь была нашей исходной, стартовой темой. Но формат эволюционировал, развивался. И теперь наша тема — мода в ее комплексном понимании, стиль жизни. То есть тема, в которой обувь значимая, но не единственная составляющая. Total look — сейчас наша основная концепция. Это, на самом-то деле, не поиск оригинального пути, а закономерное развитие, ответ на динамику покупательского сознания. Да, покупатель любит модный шопинг. Да, эта любовь растущая, подогреваемая. Но тот же самый покупатель, любя шопинг, столь же искренне не любит хлопоты и долгие забеги по череде магазинов. Между вариантами «длинная шопинг-дистанция» и «все в одном месте» большинство выбирает второй вариант. Есть, конечно, и те, кому нравится вариант первый — нравится как процесс, как оригинальный вариант досуга. Но таких намного меньше. Наша ориентация — на приоритет большинства. И приоритет этот долгосрочный. Fashion store, fashion space — самые популярные и коммерчески результативные форматы для тех, кто всерьез работает в среднеценовом секторе модного рынка.

Примечательно, что очередное продвижение к концепту fashion store «Обувь России» начала, адресуясь к мужчинам. Мужчины — группа, которым вариант «целиком одеться в одном месте» наиболее симпатичен. Гурманы долгих шопинг-прогулок среди мужчин — в абсолютном, пронзительном меньшинстве. Новый ассортимент «среднеслойной» одежды именно мужской: в коллекции «Осень-зима 2019/20» будут впервые представлены базовые модели мужских джемперов. Впрочем, женская одежная группа тоже пополнится новинками в объеме, типичном для модного универмага  — брюками из текстиля и искусственной кожи, а также юбками, толстовками, платьями и костюмами с украшениями в виде бус и брошей. Одежда среднего слоя появилась в магазинах группы в 2017 году. Поначалу в линейке были только женские джемперы, майки и футболки. Каждый сезон спрос на товар данной категории рос, поэтому ассортиментная линейка постепенно расширялась.

— Решение ввести мужской ассортимент было принято благодаря нашим покупателям, которые сами подсказали, какой еще ассортимент хотят видеть в наших магазинах. У нас традиционно продаются модели мужской обуви, их доля в наших коллекциях достигает 15%. Теперь будет и мужская одежда, — комментирует руководитель закупа и сбыта ГК «Обувь России» Елена Хворова. — Если говорить про женский ассортимент, то в сезоне «Весна-лето 2019» наиболее востребованными оказались практичные модели платьев, блузок и джемперов прямого и свободного кроя, выполненные из натуральных и смешанных по составу материалов. В планах на следующий сезон «Весна-лето 2020» — расширить и женскую группу одежды среднего слоя; сделать упор на легкие платья, блузки, футболки и джемперы с коротким рукавом.

Доля верхней одежды (без среднего слоя) в розничной выручке ГК «Обувь России» по итогам 1 полугодия 2019 года составила 12,4%, а включение в ассортиментную матрицу «срединки» позволит еще увеличить эту долю.

— Проработка всех ассортиментных групп — это хороший аргумент для покупателя не только в плане экономии времени, но и как творческий вдохновитель, — рассуждает Наталья Паули. — Формат mono-space привлекателен именно ансамблевой подачей ассортимента — тут легче подобрать к друг другу обувь и одежду, поскольку их стилевое, текстурное единство проработано фактически одним мозговым центром. Дизайн-концепты обуви, галантереи, одежды разрабатываются во взаимосвязи, в вариативной комбинаторике, потому собирать look’и  в магазинах mono-space легко и увлекательно. Даже если человеку не знакомы понятия «ансамблевость» или total look, он все равно чувствует этот потенциал вещей — подсознательно чувствует, интуитивно. Это ощущение обеспечено нашим принципом работы. Да, одежда, в отличие от обуви, часть которой мы изготавливаем на нашей фабрике в Новосибирской области, производится не на наших собственных промышленных площадках, а партнерами. Но менеджеры направления так налаживают связки с этими партнерами, так формируют дизайн-пакеты и технические задания, чтобы идейное родство обуви и одежды было очевидным, чтобы возникало их непринужденное отождествление. Чтобы человек чувствовал себя одетым «бескомпромиссно стильно» — без пробелов в каких-либо компонентах ансамбля.

Переход от специализации к универсальности, от одной ассортиментной группы к total look — вообще популярный эволюционный вектор в модном ритейле демократичного и среднего ряда. Например, начать с простого, но яркого трикотажа, а потом добавить к нему текстильную одежду, джинсы и, наконец, обувь (динамика марки «Твое»). Или, пройдя похожий путь, добавить к уже перечисленному линейку дизайнерских хозтоваров, канцтоваров, игрушек (динамика марки MODIS, у которой эта тема в итоге воплотилась в автономную сеть MODI). Ну, а аналогичные предметные цепочки от H&M и Zara — вообще классика из бизнес-азбук.

Однако есть в подобных историях развития и свои кочки. Например, зримая нецельность качественного уровня исторически первой ассортиментной темы и темы, что пришла второй или третьей. В частности, для fashion-концернов такой «кочкой-спотыкушкой» зачастую становится обувь. Сделанная по упрощенным технологиям (без супинатора, с простейшим креплением подошвы) или из намерено удешевленных материалов, она зачастую видом своим как бы намекает, что ее миссия — красиво замыкать собой look на манекене фирменного магазина, образовывать визуальный ансамбль. Чисто визуальный, без функционального аспекта (Ну да, искусственная кожа. Но манекены же не потеют). Причем совершенно откровенный в этой визуальности (Манекену босиком, что ли, стоять?! Нам же нужно look завершить. Так джинсы и куртка лучше продадутся. Можете, конечно, и обувь купить, но мы над ней особо не старались).

— Да, номинальный, сугубо мерчендайзинговый подход к обуви встречается у fashion-концернов, — подтверждает Наталья Паули. — Тема осваивается по принципу «Чтоб было». Так случается именно тогда, когда обувная тема приходит «вдогонку». Второй или третьей. И на то, чтобы освоить ее наравне с темой первой, стартовой, у компаний не хватает ни технического, ни управленческого ресурса. Ибо обувь — тема очень техносложная, со множеством нюансов. Мы в этом плане действуем, можно сказать, наоборот. Обувь долго была нашей монотемой. Зато уж управленческие и логистические аспекты мы в это время отработали, как говорится, на все сто. И к идее универсальности пришли в оптимальной тонусной зрелости и с уверенностью.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Обувь России»

Популярное с сайта

Индийские бизнесмены заинтересовались разработками сибирских компаний

Индийские бизнесмены заинтересовались разработками сибирских компаний

20/09/2019, 13:20
Индия нуждается в технологиях изготовления наноматериалов, которые могут применяться в разных сферах.
Сбербанк заключил два соглашения о сотрудничестве

Сбербанк заключил два соглашения о сотрудничестве

20/09/2019, 12:25
Документы подписаны в рамках форума «Технопром».
Телемедицина и автоматизация производства

Телемедицина и автоматизация производства

20/09/2019, 12:00
«Ростелеком» презентовал на форуме «Технопром» сразу несколько инновационных разработок.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

Компания «Дядя Дёнер» заработала на кафе и производстве

20/09/2019, 16:09

2ГИС запустил поиск товаров в офлайн-магазинах

20/09/2019, 14:45

На расширение программно-аппаратного комплекса ЦОД правительства региона готовы потратить почти 50 млн рублей

20/09/2019, 14:35

Андрей Свинаренко: Инновации не дают экономических преимуществ

20/09/2019, 14:00

Маркетплейс Ozon и S7 Airlines запустили благотворительную продажу товаров с символикой «Сибирь»

20/09/2019, 13:42

Индийские бизнесмены заинтересовались разработками сибирских компаний

20/09/2019, 13:20

Сбербанк заключил два соглашения о сотрудничестве

20/09/2019, 12:25

Телемедицина и автоматизация производства

20/09/2019, 12:00

СГК отчиталась о подготовке к зиме регионах Сибири

20/09/2019, 11:33

Спрос на предзаказы новых iPhone вырос в Сибири на 60%

20/09/2019, 11:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска