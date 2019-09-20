Райффайзенбанк в 2,5 раза нарастил объемы онлайн-кредитования физлиц

Рост доли онлайн-канала в привлечении клиентов стал результатом значительных изменений, произошедших в витрине кредитных продуктов онлайн-банка, поясняли в пресс-службе кредитной организации. В мае этого года в Райффайзен-Онлайн стала доступна функция обмена документами с цифровой подписью. Теперь клиенты могут подтвердить доход и обновить персональные данные, не приходя в банк. Данные клиента при заполнении заявки подтягиваются автоматически, а предварительное решение по выдаче кредита или кредитной карты принимается в течение нескольких минут.

— Наши клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн для получения кредитных продуктов. Это удобно и быстро. В ближайшее время в нашем мобильном банке станет еще больше важных и удобных функций и сервисов, — поясняет Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Напомним, по версии консалтингового агентства MarksWebb, по итогам первого полугодия 2019 года Райффайзенбанк вошел в топ-10 самых эффективных интернет-банков для частных лиц (5-6 место).

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2019 года, 7-е — по объему средств частных лиц и 9-е — по объему кредитов для частных лиц.

Фото предоставлено пресс-службой банка