«Обувь России» внедрила единую систему управления мобильными устройствами в компании, сообщили в пресс-службе компании. На текущий момент к ней подключены более 1000 смартфонов, планшетов и терминалов сбора данных, которые используют сотрудники в магазинах «Обуви России» в более 350 городах по всей стране, на складах и в центральном офисе компании. Данная система была спроектирована и запущена в эксплуатацию в рамках подготовки к обязательной маркировке товаров, которая стартует с 1 марта 2020 года.

В связи с введением маркировки ритейлеру необходимо вести учет движения товаров на каждом этапе, в том числе и в магазинах. Чтобы оптимизировать затраты на приобретение терминалов сбора данных для всех собственных торговых точек — их у компании более 700, «Обувь России» заменила эти устройства на смартфоны, которые в несколько раз дешевле, и разработала мобильное приложение, позволяющее считывать коды, которые используются для маркировки товаров.

Создание единой системы управления мобильными устройствами позволяет обеспечивать полный централизованный контроль над смартфонами, планшетами и терминалами сбора данных, с которыми работают сотрудники в магазинах и на складах компании. В рамках этой системы возможно считывать коды на товарах через специальное приложение, настраивать политику безопасности, обеспечивать шифрование данных, удаленно подключаться и управлять устройством в целях технической поддержки, осуществлять контроль над приложениями.

— В последние два года мы существенно нарастили объемы бизнеса, вышли в более 220 новых городов. Поэтому при реализации любого IT-проекта основная задача заключается в том, чтобы обеспечить надежность, стабильную работу и простое масштабирование во всех регионах присутствия компании. Благодаря тому, что у «Обуви России» есть три собственных дата-центра в Москве, Новосибирске и Хабаровске, IT-система бесперебойно функционирует в режиме 24/7/365 без привязки к часовым поясам. — комментирует Дмитрий Карпенко, IT-директор, ГК «Обувь России». — На наш взгляд, создание единой системы управления мобильными устройствами поможет более оперативно устранять технические проблемы, ускорить рабочие процессы и повысить безопасность при использовании мобильных устройств.

По его словам, для выполнения своих функций мобильные устройства подключаются к единой IT-системе компании, например, сотрудники магазинов не только могут фиксировать движение товаров и считывать коды маркировки, но также имеют удаленный доступ к «корпоративному облаку», через которое они делятся фотоотчетами из магазинов, и корпоративному чату для обмена информацией. Кроме того, мобильные устройства используются для работы с социальными сетями. В дальнейшем количество мобильных устройств, подключенных к единой системе управления, будет увеличиваться, а сфера их применения — расширяться.

Фото предоставлено пресс-службой компании