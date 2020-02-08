Работа.ру вычислила «Трудовой индекс Биг Мака»

Сервис Работа.ру подсчитал, за какое время специалисты массовых профессий в Новосибирске могут заработать на один Биг Мак (за основу взята единая стоимость Биг Мак – 135 рублей). Для расчетов выбрано единое количество рабочих часов для каждой профессии – 40 в неделю.

— Быстрее всех на Биг Мак в Новосибирске может заработать водитель – в среднем, это займет у него 16 минут. При средней зарплате около 80 тысяч рублей новосибирский водитель за час зарабатывает почти на 4 бургера из Макдональдс, — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Более получаса потратят на «выработку» Биг Мака машинист, менеджер, рабочий, инженер и грузчик — от 32 до 43 минут. «Трудовой индекс Биг Мака» этих профессий составляет от 1,9 до 1,4 сэндвичей в час, следует из расчетов Работы.ру.

Технику понадобится 48 минут, чтобы заработать на Биг Мак, а повару — 50 минут. Соответственно «Трудовой индекс Биг Мака» для них составил 1,3 и 1,2 бургера в час.

— Самая низкая «производительность» Биг Маков у оператора и уборщиц. Чтобы позволить себе один бургер, оператору придется работать 52 минут, а уборщице — 1 час и 16 минут. За часовую ставку уборщица не сможет купить себе целый Биг Мак, — отмечают в Работа.ру.

Фото: pixabay.com, автор- skeeze