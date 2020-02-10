Прокуратура будет сопровождать реализацию всех крупных проектов

В Новосибирске состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В прошедшем году мы совместно работали по целому ряду направлений – это и совершенствование законодательства, и надзор за его соблюдением в различных сферах, и защита прав граждан, и решение общественно значимых проблем. Уверен, такое тесное и плодотворное сотрудничество продолжится в 2020 году. В центре нашего внимания остаются в том числе вопросы поддержки ветеранов, восстановления прав обманутых дольщиков, обеспечения жильём детей-сирот, поддержки многодетных семей, соблюдения трудовых прав граждан, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отмечается, что в Новосибирской области продолжается активная реализация национальных проектов и других стратегически важных, масштабных проектов – строительства новой ледовой арены, регионального волейбольного центра, перинатального центра, четвёртого моста через Обь, строительства научных, социальных, инфраструктурных объектов по программе развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

В правительстве региона напомнили, что на решение этих задач направлен беспрецедентный объём государственных средств. Только на мероприятия нацпроектов в этом году — более 30 млрд рублей. Также возрастает объём работ по этим проектам, количество их участников. Андрей Травников подчеркнул: необходим строгий контроль за качеством выполнения работ, целевым расходованием средств. Сотрудникам органов прокуратуры необходимо усилить надзор в сфере госзакупок, соблюдения антикоррупционного законодательства, чтобы выделенные средства были израсходованы рационально и эффективно, принесли ожидаемый результат региону и жителям.

2020 год – знаковый не только с точки зрения реализации многих крупных проектов.

— Это год 75-летия Победы, Год памяти и славы. Особое внимание нужно уделить ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Важно дойти до каждого ветерана, оказать необходимую помощь и поддержку и обеспечить неукоснительное соблюдение всех прав, — отметил Андрей Травников.

Кроме того, в 2020-м предстоит масштабная избирательная кампания: состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, горсовета Новосибирска, представительных органов ещё 452 муниципалитетов. Это около 5 тысяч депутатских мандатов по всей территории области. На этом направлении также требуется не допустить нарушений закона и прав избирателей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области