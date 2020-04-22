«Обувь России» вошла в список системообразующих предприятий

Минпромторг России опубликовал первый вариант перечня системообразующих предприятий, в который вошли 246 компаний из 15 отраслей — от производства автомобилей и тяжелого машиностроения до химической и легкой промышленности. Группа компаний «Обувь России» вошла в список системообразующих организаций в сфере производства одежды и обуви, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что наряду с Группой в отраслевой список включены также такие крупные российские предприятия, как «Юничел», «Фарадей», «Парижская коммуна», «Егорьевск-Обувь» и другие. Полный список опубликован на сайте Минпромторга.

— В перечень системообразующих предприятий вошли организации, которые соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, таким как выручка и численность сотрудников: для легкой промышленности это не менее 2 000 млн руб. и не менее 200 человек соответственно. В список внесли градообразующие предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие региона; исполнителей гособоронзаказа; компании, осуществляющие разработку и внедрение критически важных технологий, обеспечивающих транспортную доступность удаленных территорий; предприятия, имеющие доминирующее положение на рынке определенного товара, и другие, — говорится в сообщении.

Минпромторг будет отслеживать экономическое состояние всех организаций из перечня. Механизм мониторинга реализован на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). В случае возникновения критических ситуаций отраслевые ведомства смогут своевременно на них реагировать. Также предприятия из списка могут рассчитывать на государственную поддержку.

Это первый вариант списка системообразующих предприятий, он будет дополняться новым организациями, которые соответствуют установленным критериям. Кроме того, на этой неделе Минпромторг утвердит перечень системообразующих организаций и по другим отраслям, таким как фармацевтическая и медицинская промышленность, металлургия, сельскохозяйственное машиностроение, оптовая и розничная торговля и др.

Фото пресс-службы компании