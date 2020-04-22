В Новосибирске число вакансий для домашнего персонала выросло на 3%

Домашний персонал — одна из немногих сфер, где сегодня увеличивается количество вакансий по всей стране. К таким выводам пришли аналитики hh.ru Сибири, которые проанализировали рынок труда в этой профессиональной области в регионах СФО в марте 2020 года.

Отмечается, что по сравнению с февралем 2020 года число предложений для домашнего персонала в целом по Сибири увеличилось на 25%. Наибольший рост вакансий наблюдался в Томской области (135%) и Алтайском крае (84%), в Омской области (22%), Красноярском каре (21%), в Кемеровской области (18%), а в Новосибирской и Иркутской областях прирост незначительный — 3% и 1% соответственно.

Активность кандидатов в исследуемой профессиональной области также увеличилась. Самый значительный рост резюме был зафиксирован в Томской области (45%), Алтайском крае (32%) и Новосибирской области (11%) немного меньше соискателей Иркутской области (7%), Красноярском крае (6%), Омской (5%) и Кемеровской (4%) областях.

— При изучении структуры предложений профсферы «домашний персонал» можно увидеть вакансии не только для уборщицы/уборщика, няни, садовника, сиделки, но и для репетитора, водителя, охранника, повара, автора различных обучающих работ, к примеру, по электронике, химии, машиностроению. Последние предлагают удалённую работу с частичной занятостью, что сейчас особенно подходит для тех, чьи компании-работодатели приостановили работу к связи с COVID–19, — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

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