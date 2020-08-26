«Обувь России» восстанавливается после пандемии

Группа компаний «Обувь России» продолжает восстанавливать выручку, которая снизилась до многолетних минимумов в апреле-мае на фоне почти полной приостановки бизнеса по причине пандемических ограничений, сообщает пресс-служба ритейлера. Неаудированная выручка июля достигла 645 млн р. (без НДС) против 486 млн руб. Месяцем ранее или против 455 и 334 млн руб в мае и апреле. Таким образом, общая выручка группы за июль достигла 72% от среднемесячной выручки докризисного первого квартала 2020 года и 73% от общей выручки июля 2019.

При этом выручка ООО МКК «Арифметика», входящей в группу и специализирующейся на розничных займах, составив в июле 189 млн руб, уже на 3% превысила выручку июля прошлого года (183 млн руб). На конец июля портфель компании по денежным займам увеличился на 21% год к году — до 2,615 млрд руб. Средняя сумма займа в июле выросла на 34,2% — до 26 317 руб, что связано с ростом числа повторных оформлений с более высокими лимитами.

Опережающими темпами восстанавливается оптовая выручка (175 магазинов франшизы, крупные корпоративные покупатели), показатель достиг 188 млн руб в июле, что составляет 79% от среднемесячной выручки первого квартала 2020.

— Стоит отметить, что пандемические ограничения затронули эту часть бизнеса в наибольшей степени: в апреле, мае и июне оптовая выручка была близка к нулевой, — комментируют в компании. — Чтобы привлечь новых покупателей, увеличить частоту покупок, сгладить сезонность и, как результат, нарастить продажи, группа расширяет ассортимент реализуемых товаров. Помимо обуви, одежды и аксессуаров, это товары для дома, посуда, мелкая бытовая техника, игрушки и т.д.

Чтобы не накапливать «твердые» запасы, группа развивает платформу для поставщиков «Продаем» и работает с партнерами по модели маркетплейса. Платформа заработала менее года назад, в декабре 2019 года, однако доля товаров, которые ГК реализует в рамках этого проекта, в июле достигла уже 36% от розничных продаж (выручка платформы в июле 2020 — 96,7 млн руб).

Группа также продолжает развивать проект «Пункты выдачи заказов», в июле 2020 года было доставлено более 60 тысяч посылок, за 7 месяцев 2020 года более 424 тысяч посылок.

— Развитие ПВЗ является частью стратегии компании по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка интернет-торговли, позволяет привлечь дополнительный трафик в розничную сеть и в перспективе увеличить кросс-продажи, — уточняет пресс-служба ГК.

Число участников программы лояльности «Арифметика», которая действует в магазинах компании, за 12 месяцев выросло на 13,2% — до 2,708 млн человек, по сравнению с 2,392 млн участников на конец июля 2019 года. 62% покупок за этот период было совершено с использованием карт лояльности.

Фото с сайта ГК «Обувь России»