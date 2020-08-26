Самозанятых зовут на маркетплейс

В ближайшее время собственные магазины на маркетплейсе AliExpress смогут открывать самозанятые — физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России. Сотрудничать с AliExpress смогут жители любого из этих регионов, подчеркивает пресс-служба компании.

— Сейчас на AliExpress больше 14 тысяч российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса. Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тысяч, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти, — говорит Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

По закону самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров, но можно торговать продукцией собственного производства, в том числе через маркетплейсы. Среди продукции, производимой самозанятыми — аксессуары, товары для дома, сувениры и одежда с некоторыми ограничениями (то, что по закону не подлежит маркировке, например, футболки, платья, толстовки, юбки, брюки, джинсы, пиджаки или нижнее белье).

Напомним, недавно о запуске платформы, также ориентированной на самозанятых, объявила компания Яндекс. С её помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учёт своих доходов, сообщили в пресс-службе компании.

По данным УФНС по Новосибирской области, на учете в налоговых органах региона на конец июля 2020 года числится около 17 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых). Из них 77% прежде не имели официально зарегистрированный бизнес, 15% прекратили деятельность как индивидуальные предприниматели и зарегистрировались в качестве самозанятых, а 8% являются плательщиками НПД, сохранив статус индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие 2020 года по налогу на профессиональный доход в бюджет региона поступило 12 млн руб. В России к концу июля зарегистрировано более 850 тысяч самозанятых с суммарным доходом более 110 млрд рублей.

Фото pixabay — JosepMonter