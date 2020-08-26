Новосибирск получит третий ледовый дворец

У Молодежного чемпионата мира по хоккею появится еще одна площадка — построенный с нуля ледовый дворец на северной окраине Новосибирска, на пересечении улицы Мясниковой и Красного проспекта. По масштабу (11 тысяч кв. м) и архитектурной выразительности объект будет беспрецедентен для этого района. А по наполнению, в основе которого две хоккейные арены под одной крышей, аналогов объекту нет во всем регионе. 25 августа председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков представил проекты министру физической культуры и спорта Новосибирской области Сергею Ахапову.

Инициатором и разработчиком проекта ледового дворца выступает группа компаний «Стрижи», а расположен он будет на территории, которую называют Северными Стрижами — возле жилых комплексов «Онега» и «Северная корона».

Север города получит не только большой спортивный объект, но и эффектную архитектурную доминанту, поскольку ЛДС задуман выразительным — он не будет напоминать ни ЛДС «Сибирь», ни ледовый дворец спорта в пойме Оби, а получит собственное архитектурное «я» — вполне проработанное, достаточное, чтобы стать и «открыточной» натурой, и престижной площадкой для зрителей и команд.

— Строительство нашего ЛДС начнется весной 2021 года, — отметил Илья Поляков. — В нем будут два ледовых поля 60Х26 м, комфортные зрительские трибуны, полновесная инфраструктура для команд, два тренировочных зала, площади для бросковых зон, кафе с панорамным обзором на оба поля и подземная парковка. За Уралом подобных проектов нет. К Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года мы надеемся ввести этот дворец в эксплуатацию. Даже, пожалуй, раньше — до чемпионата. Чтобы хорошо его обкатать и полновесно ввести в число локаций чемпионата.

Помимо масштабов и смелой эстетики, проект примечателен финансовым механизмом воплощения: ледовый дворец «Стрижи Арена» будет строиться на деньги инвесторов.

— Плюс к тому, по этому поводу у нас есть договоренность о кредитовании со Сбербанком, нашим давним партнером, — сообщил Илья Поляков. — Как только проект будет завершен и пройдет экспертизу, Сбербанк поможет с финансированием.

По той же финансовой схеме будет воплощаться еще один спортивный проект — бассейн в микрорайоне Стрижи. Бассейн — ближайший сосед лыжной базы, биатлонного комплекса, школы №51 и интегрированного с ней детского сада. Фактически с этими объектами он образует единый спортивно-образовательный кластер. И именно эта родственная цельность обыграна в его архитектурном решении и колористике фасада. Они в том же стиле, что у школы и детского сада — без буквального повтора, но с очевидным образным родством.

— Этот проект мы уже можем показать лицом, — подчеркнул Илья Поляков. — Его образное решение уже готово, в проекте остались буквально последние штрихи. Бассейн — это пять полноценных дорожек, зал на 800 кв. м, «лягушатник» для малышей. Как и ледовый дворец, проект будет воплощаться за счет частных инвестиций. Объем инвестиций в ЛДС составляет 700 млн рублей, в бассейн — около 150 млн. Инвестор для строительства этих объектов уже есть, но в ГК его пока не называют.

Лыжную базу, которую «Стрижи» построили в 2020 году, ожидает новый этап развития: сейчас идет проектирование лыжероллерной трассы в 3,5 км — с необходимым рельефом, с шириной в 6 м, освещением, стартовым городком и штрафным кругом и стрельбищем для пневматических винтовок (биатлонисты младше 14 лет пользуются пневматическим оружием). Трасса проектируется ГК «Стрижи», а потом будет передана министерству спорта Новосибирской области. Предварительная договоренность на эту тему есть.

Кроме того, начато проектирование всесезонной быстровозводимой спортивной площадки. Здание это совмещает капитальные конструкции и элементы так называемой мембранной архитектуры — из воздушно-натяжного полимерного текстиля. Зимой там будет крытый каток, летом — зал для игровых видов спорта. Этот объект позволит практически на месяц продлить зимний спортивный сезон, а летом обеспечит комфорт тренировок и игр — без угрозы дождя и ветра.

— Быстровозводимая площадка — это не первый объект такого типа в области, но спортивный кластер микрорайона Стрижи она отлично собой дополняет, — отметил Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области. — Лед и вода — это вообще самые востребованные материи в спортивной инфраструктуре области. Поэтому можно быть уверенным, что и бассейн, и ЛДС интегрируются в спортивную жизнь города и региона сразу, станут хорошим пополнением. Министерство спорта, его подведомственные учреждения, мэрия Новосибирска — все они будут активными пользователями этих объектов.

Как отметил Илья Поляков, бассейн и ЛДС — частные объекты, а то, что строится на деньги области, будет передаваться на баланс областных властей. Впрочем, частный статус функционал бассейна и ледового дворца никак не сузит — они ведь изначально и задумывались как пополнение общедоступной спортивной инфраструктуры региона и областного центра, как объекты созидательного партнерства областных властей и частного девелопмента.