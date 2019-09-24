Под Бердском все-таки может появиться индустриальный парк

— Создание частного индустриального парка — это очень логичное решение развития данной территории, для большинства потенциальных клиентов данный объект был избыточен по площадям, мы искали «смелого инвестора», который сможет объединить всех заинтересованных лиц и создать профессиональное управление. За то время, пока мы вели этот проект, его посмотрели несколько десятков потенциальных покупателей. Мы получили несколько оферт от разных инвесторов и по лучшей вошли в сделку, — сообщил корреспонденту InfoPro54 брокер сделки, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости компании «Nazarov & Partners» Рустам Сатышев.

По его словам, объект приобрела группа предпринимателей. В проекте будут в том числе и московские инвестиции. Бердские СМИ, со ссылкой на вице-мэра Бердска по экономразвитию Жанну Шурову, сообщили, что в числе покупателей экс-депутат заксобрания Новосибирской области, член Общественной палаты РФ, член Агропромышленного союза России Александр Хамидуллин. Стоимость сделки составила 400 млн рублей. Брокер объекта Рустам Сатышев воздержался от комментариев на тему финальной стоимости завода для инвестора, сославшись на то, что это закрытая информация.

— Сейчас мы ведем подбор потенциальных резидентов. Среди них есть и те компании, которые ранее рассматривали возможность покупки недостроенного объекта, но их не устроили большие площади, — говорит Сатышев. — Мы ведем переговоры об аренде площадок от 1000 до 20000 кв. м — в зависимости от потребностей потенциальных резидентов.

О специализации индустриального парка говорить пока рано. Все будет зависеть от комбинации резидентов. Рустам Сатышев отметил, что площадка обеспечена необходимыми техническими условиями по электричеству — 1,8 МВт (с возможностью увеличения до 8 МВт), а также системой для отвода пара, что актуально для пищевого производства. Имеется большой объем газоснабжения — около 4 000 м3/ч, собственная газовая котельная.

— Сегодня площадка занимает 17 га, из них на 12 га размещено здание, на 5 га — прилегающие дороги. В перспективе имеются возможности для расширения индустриального парка, поэтому у него есть все шансы стать знаковым проектом и центром притяжения для развития бизнеса в городе Бердске, — подчеркнул эксперт.

Собеседник InfoPro54 отметил, что сейчас на объекте ведутся работы по заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями, актуализации и восстановлению технической документации. Подготовка проекта реконструкции и ввод в эксплуатацию объекта займет около полугода, объем инвестиций будет зависеть от специализации и от потенциальных резидентов парка.

По мнению управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, промышленному парку все равно, где находиться. Главное, чтобы к нему был организован нормальный проезд для автомобилей, чтобы вывозить продукцию резидентов и завозить сырье.

— С точки зрения транспортной логистики, у бердской площадки — бывшего завода PepsiCo — все нормально. Тут вопрос в другом… Мода на индустриальные парки развивается, но одновременно появляются вопросы к их рыночным возможностям, — рассуждает Дьячков. — Российская экономика не растет, рынок насыщен, его емкость не увеличивается. Что в таких условиях может стимулировать предпринимателей открывать новые производства? Насколько бизнес готов к таким инвестициям?

Напомним, строительство завода по производству соков мощностью около 400 млн литров в год под Бердском началось в 2006 году. Первым инвестором проекта выступало ОАО «Лебедянский». В 2008 году актив приобрела PepsiCo. По информации открытых источников, компания вложила в него 1,1 млрд рублей при первоначальной стоимости проекта 3 млрд. В 2009 году проект был заморожен из-за кризиса. В 2011 году территориальное управление Росимущества обнаружило, что один из заводских цехов построен на федеральной земле, и потребовало снести здание. В декабре 2013 года Росимущество обратилось в арбитражный суд Новосибирской области. Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. В июне прошлого года губернатор после ПМЭФ сообщил, что строительство завода отложено на год-полтора. В июне 2018 объект площадью 51,2 тысячи кв. м был выставлен на продажу за 580 млн рублей через брокера «Nazarov&Partners». В феврале компания PepsiCo подписала соглашение с правительством Новосибирской области о строительстве завода по производству снэков на территории Промышленно-логистического парка. Стоимость проекта — 10 млрд рублей.

Планы по созданию индустриального парка в районе Бердска за последние годы озвучивались неоднократно. В июне этого года на инвестсовет области вышло ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк» с аналогичным предложением. Компания планировала разместить его на 150 га, которые ранее находились в федеральной собственности, но недавно были переданы в собственность области. Якорным резидентом парка анонсировался завод по глубокой переработке зерна. До этого в публичной плоскости вопрос поднимался в 2017 году, той же компанией. Специализацией парка была сельхозпереработка и выпуск продукции для сельхозпредприятий. Якорным резидентом называлось ООО ПО «Сиббиофарм»

Фото предоставлено компанией Nazarov & Partners