В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о хищении средств маткапитала

Дзержинский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Вадима Лифанского, Андрея Шалаева и 4 местных жительниц, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

— В суде установлено, что Лифанский и Шалаев предложили 4 жительницам г. Новосибирска, получившим сертификат на материнский капитал, обналичить денежные средства под видом улучшения жилищных условий. Они фиктивно оформляли на матерей переход права собственности на жилое помещение (комнату, квартиру), а необходимые для перечисления денежных средств документы предоставляли в Пенсионный фонд Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре подчеркнули, что таким способом им удалось похитить из средств федерального бюджета почти 1,3 млн рублей, предназначенных для государственной поддержки семей, имеющих детей.

Суд назначил Лифанскому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей, Шалаеву – 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Осужденным женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев условно с установлением испытательного срока.

Приговор в законную силу не вступил.

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