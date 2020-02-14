Тендер на реконструкцию автомобильной дороги «Иртыш» за 2,5 млрд рублей никого не заинтересовал

На тендер по выполнению реконструкции автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 1072+000 – км 1077+000, Новосибирская область не подано ни одной заявки. Конкурс признан не состоявшимся.

— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, — говорится в протоколе.

Напомним, аукцион был объявлен в конце января. Начальная цена контракта составляла более 2,5 млрд рублей.

Согласно документации, общая протяженность работ должна была составить – 7,64 км, в том числе: 2,7 — основной ход, 4,94 км — объездная дорога.

Работы должны были начаться 1 июня 2020 года. Сроки завершения работ – 31 октября 2022 года.

Фото: pixabay.com, автор- suwichan