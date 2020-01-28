В полпредстве обсудили финансовый контроль в округе

— Взаимодействие Межрегионального управления Росфимониторинга по СФО с аппаратом полномочного представителя и региональными органами исполнительной власти позволяет решать задачи по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, — убежден полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом он сказал на совещании по итогам работы МРУ Росфимониторинга по СФО за 2019 год, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Отмечается, что в 2019 году Россия вошла в пятёрку стран с наиболее эффективными системами противодействия легализации преступных доходов.

— Безусловно, в этом есть заслуга и сибирских экспертов от правоохранительных, надзорных органов и Росфинмониторинга, — уверен Сергей Меняйло.

Напомним, при полномочном представителе работает Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. В 2019 году участниками рабочей группы рассмотрены дополнительные меры по декриминализации лесной отрасли, вопросы, связанные с арестом и конфискацией изъятого имущества, совершенствованием системы легализации преступных доходов.

— Важно, что в результате реализации выработанных на заседаниях группы мер, получены конкретные практические результаты, — подчеркнул полпред.

В то же время Сергея Меняйло отметил, что доля теневого сектора в экономике регионов округа остаётся высокой, процессы обналичивания и вывода капиталов за рубеж создают угрозы экономической безопасности страны.

Приоритетными задачами, стоящими перед специалистами Росфимониторинга, были названы совершенствование практики предупреждения незаконных финансовых операций с денежными суррогатами, снижение рисков совершения незаконных финансовых операций иностранными гражданами, возвращение из-за рубежа активов, полученных в результате преступной деятельности.

Фото: Сибирский ОИЦ