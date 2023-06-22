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Обвиняемого в покушении на убийство дочери иностранца оставили в СИЗО

  • 22/06/2023, 15:19
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Обвиняемого в покушении на убийство дочери иностранца оставили в СИЗО
Гражданин другого государства обвиняется в том, что сбросил 20-летнюю дочь с балкона в Новосибирске.

В Кировском районном суде Новосибирска была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который обвиняется в покушении на жизнь своей дочери. Он останется в СИЗО до 7 августа. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, обвиняемый скинул свою 20-летнюю дочь с балкона 5 этажа. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. И свидетели, и потерпевшая говорят, что обвиняемый «под градусом» становится агрессивным и часто бил своих детей и жену.

– Дочь обвиняемого получила телесные повреждения, в том числе позвонков, была госпитализирована, осталась жива, – сообщает сайт Кировского районного суда Новосибирска.

Однако во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал, настаивая на том, что его дочь сама выпала с балкона из-за проблем в личной жизни.

Так как обвиняемый является гражданином другого государства, в Новосибирске не проживает по месту регистрации, не имеет постоянного заработка, то отпускать его из СИЗО суд не стал.

Фото из группы «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» Вконтакте

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело покушение на убийство


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