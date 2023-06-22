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Сбер откроет аккредитивы для зачисления субсидий по программе газификации

  • 22/06/2023, 15:09
Сбер, администрация Омска, МФЦ и Газораспределительная компания подписали сразу два соглашения по программам газификации, которые будут распространяться на региональном и федеральном уровне.

СберСбер будет содействовать в оперативном и прозрачном получении государственных субсидий по программе газификации, благодаря использованию аккредитивов. В рамках Федеральной программы «Чистый воздух» теперь можно обратиться в администрацию своего округа, стать участником программы субсидирования и без прохождения лишних инстанций открыть аккредитив на нужную сумму в Сбере.

Жители Омской области могут воспользоваться услугой также в рамках региональной программы. В этом случае, чтобы открыть аккредитив, нужно обратиться в ближайший Многофункциональный Центр (МФЦ), где сотрудники на месте зарегистрируют гражданина и направят в отделение Сбера. Механизм уже запущен в работу – на днях на первый аккредитив, открытый в одном из офисов Сбера, были зачислены средства.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Аккредитивы – это один из самых безопасных и надежных способов расчетов. Применительно к программе газификации, с их помощью можно максимально коротким и простым путем пройти один из важных этапов подключения своего дома. Потребитель, по сути, оплачивает услугу только по факту, газораспределительная организация страхует себя от рисков неплатежей, а государство получает возможность контролировать целевое использование средств субсидии».

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : субсидии Сбер газификация банки


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