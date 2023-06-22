Сбер откроет аккредитивы для зачисления субсидий по программе газификации

Сбер будет содействовать в оперативном и прозрачном получении государственных субсидий по программе газификации, благодаря использованию аккредитивов. В рамках Федеральной программы «Чистый воздух» теперь можно обратиться в администрацию своего округа, стать участником программы субсидирования и без прохождения лишних инстанций открыть аккредитив на нужную сумму в Сбере.

Жители Омской области могут воспользоваться услугой также в рамках региональной программы. В этом случае, чтобы открыть аккредитив, нужно обратиться в ближайший Многофункциональный Центр (МФЦ), где сотрудники на месте зарегистрируют гражданина и направят в отделение Сбера. Механизм уже запущен в работу – на днях на первый аккредитив, открытый в одном из офисов Сбера, были зачислены средства.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: