Открытие нового дилерского центра Honda в Санкт-Петербурге вызвало волну обсуждений

Вчера, 21 июня, в СМИ прошла информация о том, что первый официальный дилерский центр Honda открылся в Санкт-Петербурге. При этом его гендиректор Михаил Плотников заявил, что компания является официальным дистрибутором Honda и предоставляет на эти автомобили гарантию три года.

На запрос агентства ТАСС Михаил Плотников ответил, что автомобили поставки авто в отечественные дилерские центры будут осуществляться по параллельному импорту из Китая.

Позже официальные представители концерна Honda опубликовали заявление по поводу открытия салона с автомобилями японской компании в Санкт-Петербурге.

— Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов, — прокомментировали представители концерна.

Напомним, что в открывшемся 21 июня в Санкт-Петербурге дилерском центре Honda представлены восемь моделей автомобилей данной марки. В модельный ряд включены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Средняя цена автомобилей составяет от 3,5 млн до семи млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что резкий рост продаж китайских авто привёл к дефициту запчастей к ним.